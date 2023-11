Questo giovedì 2 novembre è stata registrata la settima puntata di Amici, che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica prossima a partire dalle ore 14. Le anticipazioni che stanno trapelando al termine delle riprese, riguardano soprattutto i verdetti dei prof e dei giudici sugli allievi a rischio: occhi puntati su Holy Francisco, che ha sostenuto e vinto la sfida che aveva in programma. Anna Pettinelli ha dato un banco ad Ayle, un cantante visto ai casting dei giorni scorsi.

Anna ha voluto dare un banco ad Ayle

Tra la registrazione della sesta e quella della settima puntata, sono successe molte cose nella scuola.

In pochi giorni, infatti, i fan sono stati informati su come è cambiata la classe dei titolari di Amici dopo lo speciale di domenica scorsa: la maglia che Anna Pettinelli aveva sospeso a Ezio, ad esempio, poche ore dopo è stata ritirata e il cantante ha dovuto abbandonare il programma.

La docente del cast, però, ha anche "messo gli occhi" su un aspirante alunno che si è presentato ai casting settimanali del talent-show: lui si chiama Elia Faggella (in arte Ayle) e in un daytime ha ricevuto il "sì" di due insegnanti su tre della commissione interna.

Il provino del giovane è stato mostrato anche in casetta e la reazione più forte l'ha avuta Holy Francisco: sapendo di essere in sfida da una settimana, il giovane si è detto convinto del fatto che la sua tutor lo avrebbe messo a confronto con il livornese che si è fatto notare anche per il suo look eccentrico e per i tanti tatuaggi.

Nelle scorse ore Anna ha voluto dare un banco ad Ayle, considerandolo un talento che le potrebbe dare molte soddisfazioni in futuro,

Faccia a faccia tra i talenti di Amici

Dall'inizio della 23^ edizione di Amici a poche ore prima di questa registrazione, dunque, solamente la classe di canto aveva subito qualche piccola variazione: Samuspina ha preso il posto di Spacehippiez battendolo in una sfida immediata voluta da Anna, Ezio Liberatore è stato mandato a casa dalla sua insegnante dopo aver avuto la maglia sospesa.

Anche Holy Francisco fa parte del team Pettinelli e nel pomeriggio del 2 novembre ha dovuto difendere il suo banco sostenendo una sfida che era in programma da oltre una settimana. Le anticipazioni fanno sapere che il titolare della scuola si è confrontato con un talento esterno e il giudice ha assegnato la vittoria al ragazzo che nella prima puntata si è fatto notare con il particolare inedito intitolato "Tananai".

I giudizi degli esterni sugli alunni di Amici

Come accade ogni settimana da metà settembre, anche la settima puntata di Amici è stata contrassegnata da gare di canto e ballo: i titolari della classe si sono esibiti sulle cover, sugli inediti, su coreografie assegnate dai prof durante la settimana e su una prova di danza nella quale alcuni ragazzi devono raccontarsi.

Per cercare di vincere un premio che la produzione mette in palio, tre alunni (uno per ogni squadra) devono creare un assolo che li rappresenti al cento per cento e che permetta al pubblico e al giudice di conoscerli un po' meglio: per questa competizione la maestra Celentano ha scelto Marisol, Todaro ha puntato su Nicholas ed Emanuel Lo su Sofia.

I cantanti, invece, vengono da una settimana di litigi e tensioni: la classifica delle radio (sugli inediti presentati la volta scorsa) ha visto primeggiare Holden, Lil Jolie e Petit (sul podio in quest'ordine); agli ultimi posti si sono piazzati Matthew, Sarah e Holy.