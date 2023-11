Inaspettato sfogo social da parte di Calma, ex allievo di Amici, sia contro il programma che contro il professore che l'ha seguito nella scuola. A distanza di un paio d'anni dalla sua partecipazione al talent-show, Marco Barbieri ci ha tenuto a far sapere che le liti che ha avuto in casetta gli sarebbero state "suggerite" dagli addetti ai lavori per emergere. Stoccate anche a Rudy Zerbi per alcune promesse che non avrebbe mantenuto dopo l'eliminazione del giovane all'inizio della fase serale.

I tweet di Marco Barbieri sull'esperienza

Nell'attesa di assistere alla settima puntata di Amici e alla furiosa uscita dallo studio di Samuspina per le critiche che gli ha rivolto Rudy, i fan stanno commentando alcune spiazzanti dichiarazioni di un ex alunno.

Calma, nome d'arte di Marco Barbieri, ha partecipato all'edizione 2021/2022 del talent-show: per qualche mese il ragazzo ha fatto parte del team Zerbi, ma è stato eliminato all'inizio del serale.

Meno di un anno fa il giovane ha dedicato un tweet al suo ex insegnante, dicendogli che gli sarebbe piaciuto tanto confrontarsi con lui quando era ancora nella scuola (come il prof ha fatto con Piccolo G dopo un momento di crisi).

"Ti porto nel cuore anche se non ci siamo capiti", ha scritto il cantante lo scorso dicembre.

Rudy ha risposto a questo messaggio con altrettanto affetto: "Anche io ti porto nel cuore e se avrai bisogno di me, ci sono".

Le frecciatine al docente che l'ha seguito ad Amici

Il 3 novembre 2023 Calma ha ripescato il tweet di Zerbi e l'ha commentato con tono polemico.

Facendo sempre riferimento al "se avrai bisogno di me ci sono" di Rudy, nelle scorse ore Marco ha scritto: "Frasi invecchiate male".

Ai fan di Amici che gli hanno chiesto spiegazioni per questa improvvisa frecciatina al suo ormai ex professore, il cantante ha risposto: "Un giorno parlerò".

"Mi hanno costretto a litigare", ha detto ancora Barbieri facendo accenno ai tanti scontri che ha avuto soprattutto con Alex Wyse (un protagonista assoluto dell'edizione alla quale ha partecipato e che poi è stata vinta da Luigi Strangis) in casetta.

In merito al termine "costretto" che ha usato, il ragazzo ha aggiunto: "Mi hanno detto di farlo altrimenti sarebbero passati messaggi sbagliati su di me".

Insomma Calma non le ha mandate a dire al talent-show di Canale 5 e a chi gli avrebbe suggerito di discutere con un allievo molto amato dal pubblico.

Le spiegazioni sull'attacco a chi lavora

Lo sfogo di Calma sull'esperienza ad Amici è proseguito con le seguenti parole: "Mi porto dentro macigni che fanno male, sto lottando con la depressione".

Sempre in merito alle liti che ha avuto in casetta, Marco ha detto: "I motivi per cui mi hanno odiato e messo all'angolo, non erano idee mie".

"Questo senso di ingiustizia mi assilla da tempo", ha concluso il cantante che ha preso parte all'edizione 2021/2022 del programma condotto da Maria De Filippi.

Domani, domenica 5 novembre, i telespettatori potranno assistere alla puntata che è stata registrata giovedì scorso.

Le anticipazioni fanno sapere che: nessun alunno è stato eliminato, Holy Francisco ha vinto la sfida, Marisol e Lil Jolie si sono classificate prime nelle gare di canto e ballo, Samuspina e Stella hanno reagito male alle critiche di Rudy, e Alessandra Celentano ha litigato in modo pesante con Elena D'Amario per Nicholas.