Durante il daytime di Amici andato in onda martedì 28 novembre Mida, Ayle e Holden hanno incontrato i rispettivi professori per sapere quale provvedimento disciplinare sia stato adottato nei loro confronti. I tre allievi hanno quindi appreso che per punizione dovranno pulire alcuni ambienti all'interno della scuola e della casetta. Intanto Rudy Zerbi ha deciso di mantenere sospesa la maglia di Holden.

L'antefatto

Durante il pomeridiano di domenica 26 novembre Holden, Ayle e Mida erano stati individuati dai loro compagni di classe come quelli che non collaborano alle faccende domestiche.

A quel punto Holden si è visto sospendere la maglia da Rudy Zerbi. Intanto Mida ha precisato che la colpa della mancata igiene in casetta non è solo da additare a loro tre, mentre Ayle ha sostenuto che le ragazze avrebbero fatto il suo nome solo per proteggere qualcuno alla quale erano più legate.

I provvedimenti disciplinari stabiliti dagli insegnanti

Durante il pomeriggio di questo martedì, i tre allievi hanno incontrato i rispettivi professori per sapere quale fosse il provvedimento adottato nei loro confronti.

Il primo a essere chiamato è stato Holden: Rudy Zerbi ha deciso di non ridargli la maglia e gli ha spiegato: "Per tutta la settimana dovrai pulire le parti della scuola". Dunque il cantante dovrà occuparsi di mantenere pulite le sale ballo e canto, la parte relax e il corridoio.

Prima di congedare il suo allievo, Zerbi si è augurato che tale situazione non si verifichi mai più. Poco dopo è stato mostrato un video ai telespettatori in cui si è visto Holden lavare i pavimenti e passare la cera negli ambienti comuni.

Anche Lorella Cuccarini ha optato per un provvedimento disciplinare nei confronti di Mida: "Vuoi fare i bagni, pulire gli spazi comuni o fare i letti?

Tutto". L'insegnante ha precisato che il suo allievo dovrà occuparsi delle pulizie due ore al giorno e che per tutta la settimana lo terrà sotto controllo, quindi se Mida non eseguirà le faccende domestiche si vedrà sospendere la maglia.

Anche Anna Pettinelli ha incontrato Ayle e ha precisato che non gli sospenderà la maglia.

Tuttavia anche lui dovrà occuparsi di mantenere pulita la casetta: "Dovrai lavare i piatti pranzo e cena. Il lavello e la cucina dipendono da te".

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social intanto alcuni telespettatori hanno commentato i provvedimenti disciplinari presi dai professori nei confronti di Mida, Ayle e Holden. La maggior parte degli utenti ha ritenuto giusta la punizione.

Tra i vari commenti però c'è anche chi non ha ritenuto giusto che la maglia sia stata sospesa solamente a Holden e non anche agli altri due allievi. In particolare, Ayle visto che ha avuto un diverbio con Maria De Filippi.