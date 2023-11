Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse da lunedì 4 a sabato 9 dicembre su Canale 5, Deacon temerà di tornare nuovamente dietro le sbarre a causa dei colpi di testa di Sheila Carter. Il piccolo Douglas, invece, sarà al centro di una disputa familiare tra i suoi genitori Hope Logan e Thomas Forrester. Intanto Finn confiderà di avere dei sentimenti contrastanti verso la sua madre biologica Sheila.

Deacon teme di finire di nuovo in prigione a causa di Sheila

Thomas cercherà di far comprendere a Hope quanto sia importante che Douglas possa vivere accanto a lui.

L'uomo inoltre ammetterà di aver avuto dei problemi, ma di averli finalmente risolti. Per questo motivo Thomas suggerirà a Hope di recarsi a casa di Eric per sincerarsi con i suoi occhi sulle condizioni di Douglas. La giovane a questo punto accetterà il suggerimento, anche se Liam confesserà a Brooke di patire nel saperla sola con Thomas.

Deacon, invece, ordinerà a Sheila di non uscire di casa in sua assenza. L'ex detenuto infatti temerà di ritornare in prigione se venisse scoperto ad aiutare una criminale a nascondersi. A un certo punto però l'uomo dimenticherà il telefono a casa, quindi Sheila indosserà una parrucca per recarsi a Il Giardino per restituire l'apparecchio telefonico all'uomo.

Douglas sempre più conteso tra Hope e Thomas

Sheila finirà per ascoltare una conversazione tra Finn e Bill. Nell'occasione il giovane rivelerà al magnate di nutrire dei sentimenti contrastanti nei confronti della madre biologica, visto che senza di lei non sarebbe mai venuto al mondo e non avrebbe mai fatto la conoscenza di Steffy.

In questo modo Sheila si illuderà di una possibile riappacificazione con Finn. Deacon però rimprovererà la donna per essere uscita dal nascondiglio, mettendo in pericolo entrambi.

Brooke e Liam, intanto, non crederanno nelle buone intenzioni di Thomas che invece cercherà di convincere Hope nella possibilità di crescere Douglas insieme.

Steffy domanderà a Finn cosa prova per Sheila e lui ammetterà di non riuscire a perdonarla, ma comunque di non poterla dimenticare in quanto è pur sempre sua madre.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti della soap opera, Hope telefona a Thomas per pregarlo di riportare suo figlio a casa. Il giovane a questo punto tranquillizza la donna, affermando di aver bisogno di stare più tempo con Douglas.

Intanto Brooke e Taylor si rendono protagoniste di una brutta discussione, facendo una lotta con la vernice e venendo sorprese da Ridge. Alla fine lo stilista esorta entrambe alla ragionevolezza per il bene di Douglas.