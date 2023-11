Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate in onda su Rai 3 da lunedì 13 a venerdì 17 novembre 2023 annunciano che Marina sarà ormai pronta a vendicarsi e deciderà di coinvolgere una donna di nome Gabriella. In un primo momento, quest’ultima non sembrerà intenzionata ad aiutarla, Roberto convincerà Marina che Lara può essere danneggiare sfruttando le altre detenute. Guai in vista per Eduardo, il quale si ritroverà in pericolo di vita a causa di Tony e dei camorristi: l'uomo deciderà di rifugiarsi da Clara, ma poco dopo verrà pizzicato da Alberto il quale non esiterà a prendere una grave decisione.

Intanto Damiano, deciso ad occuparsi del figlio, finirà per stupire Rosa con questa decisione. Eugenio, nel frattempo, dovrà affrontare una forte delusione, dovuta alla verità su sua moglie Viola e Damiano.

Lara nei guai

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto manterrà un atteggiamento più razionale nei confronti di Lara e inviterà la moglie a mantenere la calma, abbandonando ogni proposito perchè poi potrebbero essere loro a pagarne le conseguenze. Nonostante il discorso del marito, Marina bramerà vendetta e incontrerà Gabriella Sebillo, ma le cose non sembreranno andare nella giusta direzione, almeno inizialmente. La signora Giordano, infatti, insisterà con Gabriella, spingendola ad accettare il suo accordo, ma sarà Ferri ad avere un’idea migliore: mettere Lara alle strette e danneggiarla sfruttando le altre detenute.

Nel frattempo Lara non vedrà l’ora di uscire dal carcere, ma il piano di Roberto sembrerà metterla in difficoltà.

Sabbiese in fuga dai camorristi, Alberto lo becca con Clara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la fragilità del piccolo Manuel scuoterà suo padre, il quale deciderà di farsi carico delle proprie responsabilità.

La decisione del poliziotto finirà per sorprendere Rosa. Al contempo Damiano si renderà conto di aver mancato di supportare Viola perciò cercherà di correre ai ripari e di starle vicino nel suo difficile momento dovuto alla fine del suo matrimonio con Eugenio. Intanto quest’ultimo non sembrerà riuscire a superare la profonda delusione causata dal comportamento della moglie, la quale gli ha rivelato di amare un altro uomo, così inizierà a rancore per Viola.

Nel frattempo Eduardo si nasconderà in casa di Clara. L’idillio dei due verrà interrotto da Alberto. Dopo aver sorpreso i due insieme, l’avvocato Palladini prenderà una drasrica decisione nei confronti di Clara.

Samuel lascia Speranza per stare con Micaela

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Micaela e Samuel continueranno a frequentarsi di nascosto, all’insaputa di Speranza. Deciso a voler troncare con la fidanzata, Samuel metterà in atto un piano per farsi lasciare da lei e alla fine riuscirà a raggiungere il suo scopo. Micaela, però, non avrà alcuna intenzione di fidanzarsi seriamente, perciò se la prenderà con Nunzio, convinta che sia stato lui a spingere Samuel a lasciare Speranza.

Ci sarà spazio anche per Filippo, il quale avrà una simpatica idea destinata a rinvigorire il programma radiofonico di Michele. Infine Riccardo, spronato da Rossella, prenderà un’importante iniziativa che era stata a lungo rinviata.