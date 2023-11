Dopo l'addio a Uomini e donne Maurizio Laudicino ha rotto il silenzio e ha postato uno scatto con Elena Di Brino unito a uno sfogo in cui ha ammesso di avere dei sassolini dalle scarpe da togliersi. Nonostante le tante critiche ricevute nel programma, l'ex cavaliere non ha intenzione di cambiare il suo atteggiamento e pare intenzionato ad andare dritto per la sua strada.

Elena e Maurizio ancora insieme dopo l'addio a Uomini e donne

Elena e Maurizio hanno abbandonato Uomini e donne [VIDEO] nella puntata trasmessa lo scorso 10 novembre. Un addio rocambolesco, avvenuto dopo le tante critiche ricevute dai due da parte degli opinionisti e degli altri partecipanti al programma.

In molti hanno sostenuto che i due si fossero messi d'accordo per stare al centro dello studio. Accuse che alla fine, Maurizio e Elena non hanno retto più, decidendo di lasciare lo studio di Maria De Filippi.

A distanza di qualche giorno, Maurizio e tornato a farsi vivo sui social postando degli scatti insieme a Elena. Quindi la loro conoscenza prosegue anche al di fuori della trasmissione.

Maurizio si sfoga sui social: 'Non cambierò il mio atteggiamento'

Insieme agli scatti che lo ritraggono in compagnia di Elena, Maurizio ha postato anche uno sfogo riferito appunto a quanto accaduto durante il suo percorso a Uomini e donne. In particolare, il 57enne livornese ha ringraziato chi lo ha supportato e capito in questo periodo.

Poi ha proseguito dicendo che, nonostante abbia voglia di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, non lo farà: sarebbe troppo facile sparare a zero su chi lo ha insultato e attaccato in studio. Per il momento preferisce tacere, proprio per rispetto a tutte quelle persone che invece continuano a sostenerlo. "Non cambierò di una virgola il mio atteggiamento", ha scritto Maurizio, prima di aggiungere:" Avanti per la mia strada con coerenza e determinazione e chi mi ama mi segua".

Chi è Maurizio Laudicino, l'ex cavaliere di Uomini e donne

L'esperienza a Uomini e donne non è stata facile per Maurizio Laudicino, visto che è stato preso di mira soprattutto dagli opinionisti sin dalla sua frequentazione con Gemma. Poi è arrivata Elena e gli attacchi oltre che verso Maurizio, si sono riversati anche su di lei.

L'uomo ha sempre parlato di una difficoltà nel lasciarsi andare con le dame a causa delle relazioni passate

Sbirciando sul web si apprende che Maurizio ha alle spalle due matrimoni falliti ed è padre di tre figli di 26, 16 e 14 anni. È esperto di marketing e comunicazione. Lavora nel settore sportivo e aziendale e attualmente riveste il ruolo di direttore del marketing della Us Pistoiese. È molto attivo su Instagram, dove appunto, poche ore fa, ha postato questo sfogo dopo l'abbandono di Uomini e donne.