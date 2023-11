Sabato 11 novembre su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle. Terminata la sua performance Giovanni Terzi ha detto di essere rimasto male nel vedere che la giuria ha dimostrato poco interesse alla clip in cui raccontava la proprio storia. I membri della giuria a quel punto hanno cercato di giustificare il proprio atteggiamento, ma il concorrente è comunque apparso in disaccordo.

Lo sfogo di Giovanni Terzi

Nella precedente puntata di Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi aveva raccontato di soffrire di dermatomiosite acuta e che per questo deve sottoporsi a dei costanti accertamenti medici e ogni mese deve fare un trattamento di chemioterapia.

Al termine della performance di questo sabato, il concorrente ha rimproverato la giuria di avere mostrato uno scarso interesse alla sua storia personale: "Io non accetto che ci siano risolini o che non ci sia attenzione ai messaggi importanti". Inoltre Terzi ha precisato di aver avuto la possibilità di partecipare al programma di Milly Carlucci solamente perché i medici che lo hanno in cura hanno dato il via libera, pertanto non accetta tale indifferenza su determinate tematiche.

La replica dei membri della giuria

Alle affermazioni di Giovanni Terzi, i vari membri della giuria hanno cercato di fornire una propria versione dei fatti. In particolare Ivan Zazzaroni ha riferito che la giuria visualizza le clip di ogni singolo concorrente prima della puntata.

Invece Guillermo Mariotto ha consigliato a Terzi di mettere più enfasi se crede di veicolare un messaggio importante.

Selvaggia Lucarelli è intervenuta dicendo di non accettare il rimprovero del concorrente in quanto non sarebbe veritiero, poi ha domandato quali fossero i risolini alla quale faceva riferimento; inoltre la giurata ha ricordato al concorrente - e compagno di Simona Ventura - che ha accettato di partecipare a un programma d’intrattenimento.

Infine Lucarelli ha fatto notare che in cinque ore di diretta è normale che la giuria possa distrarsi in alcuni momenti.

Dopo il ritiro di Lino Banfi si salvano Giovanni Terzi e Rosanna Lambertucci

In apertura della puntata di sabato 11 novembre Giovanni Terzi si trovava allo spareggio per salvarsi, assieme a Rosanna Lambertucci, ma in seguito al ritiro annunciato da parte di Lino Banfi, i due concorrenti sono potuti rientrare in gara, seppure con una penalizzazione di 10 punti.