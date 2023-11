Durante la giornata di ieri, al Grande Fratello c'è stato un confronto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. L'attrice non ha nascosto di esserci rimasta male per via dell'atteggiamento dell'ingegnere: Vittorio ha riferito a Giuseppe Garibaldi il contenuto di alcune conversazioni avvenute con Luzzi. Stufa di essere sempre messa in discussione, Beatrice ha detto che non si fiderà più di nessuno.

Lo sfogo di Luzzi

Domenica 19 novembre, Beatrice Luzzi si è confrontata con Vittorio Menozzi. Nel dettaglio, l'attrice ha chiesto al coinquilino perché abbia rivelato il contenuto di alcune loro conversazioni a Giuseppe Garibaldi.

Poi ha fatto notare che Vittorio ha riportato le cose in maniera errata: "Perché sei andato a riferire a Giuseppe che ti ho chiesto chi avevi votato?". Dal canto suo Menozzi ha rinnovato le scuse a Beatrice per avere riportato le cose in maniera sbagliata, ma ha precisato di aver agito in quel modo per una questione di trasparenza nei confronti dl suo amico Garibaldi.

Nonostante la versione raccontata da Vittorio, Beatrice Luzzi si è detta stufa di essere sempre messa in discussione e ha sbottato: "Sapete che c'è? Mi sono veramente rotta, da oggi non mi fido più di nessuno e nemmeno di te Vittorio". Inoltre ha riferito che inizierà a puntualizzare ogni cosa per evitare di essere fraintesa.

Il commento degli altri concorrenti

Alla conversazione fra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi hanno assistito anche altri concorrenti. Secondo Ciro Petrone, Vittorio tende ad infilarsi in alcune dinamiche e poi non sarebbe in grado di prendere una posizione. Inoltre l'attore ritiene che Menozzi sia molto furbo. Per Grecia Colmenares, Luzzi ha sbagliato a chiedere a Vittorio chi aveva nominato.

Dal canto suo Beatrice si è difesa sostenendo che gli autori hanno detto che è consentito dal regolamento chiedere le nomination una volta terminata la puntata.

Infine Beatrice Luzzi ha abbandonato la conversazione ed è andata a dormire.

Giuseppe Garibaldi è convinto che Luzzi si sia avvicinata a Vittorio per strategia

Dopo la fine della conoscenza con Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi si è convinto che l'attrice si sia avvicinata a Vittorio Menozzi per creare dinamiche ai fini del gioco.

Di conseguenza il collaboratore scolastico si è sentito in dovere di mettere in guardia il suo amico: "Non fare la pedina anche tu". Menozzi invece ha rassicurato tutti sul fatto che si sia avvicinato a Beatrice non per interesse, ma perché fra di loro c'è una grande sintonia artistica.

Con tutta probabilità la vicenda verrà trattata nella puntata di lunedì 20 novembre, anche perché sta creando diverse reazioni all'interno della casa di Cinecittà.