Nelle nuove puntate di Beautiful in onda dal 13 al 18 novembre su Canale 5 Deacon temerà che Hope (Annika Noelle) si trovi in pericolo quando rimarrà da sola insieme a Sheila Carter, visto che la donna cambierà sembianze e si farà chiamare Nicolina. Sheila, inoltre, minaccerà Deacon e gli imporrà di non dire a nessuno che in realtà è ancora viva.

Anticipazioni Beautiful: la famiglia Forrester festeggia Finn

Eric e Ridge discuteranno sulla questione dell'affidamento Douglas. Intanto Brooke sarà preoccupata visto che il nipote non verrà riportato a casa.

La donna poco dopo apprenderà che il bambino rimarrà a cena da Thomas.

Deacon, invece, informerà Sheila (Kimberlin Brown) di non poterla assolutamente ospitare visto non vuole tornare in prigione. La donna dichiarerà di voler rimanere per avere una chance con Finn e Hayes. Parole che non piaceranno a Deacon, che avvertirà Sheila che figlio e nipote non vogliono avere niente a che fare con lei.

Tutti i Forrester si raduneranno per una cena celebrativa dove Finn verrà accolto come componente della famiglia ed Eric preciserà che anche Li fa parte del loro nucleo famigliare. Brooke, invece, sarà angosciata per la mancanza dell'invito da parte dei suoi parenti.

Deacon teme che Hope sia in pericolo

Hope sarà preoccupata visto che non ha più notizie da suo padre. Per questa ragione deciderà di andare a trovarlo nel suo appartamento. Hope così si imbatterà in una donna, che celerà la sua vera identità.

Liam e Brooke (Katherine Kelly Lang), invece, saranno in ansia per le intenzioni di Thomas.

Deacon si renderà conto che la figlia si trova da sola insieme a Sheila, tanto da temere che sia in pericolo. Di conseguenza cercherà di raggiungere Hope (Annika Noelle) il più velocemente possibile. A tal proposito Sheila cercherà di convincere Deacon a non svelare la sua vera identità, visto che in questo modo rischierebbero di tornare entrambi in carcere.

Sheila continua a manipolare Deacon

Quinn (Rena Sofer) e Carter decideranno di vivere la loro storia d'amore alla luce del sole. Hope, invece, racconterà a Brooke, Ridge e Liam che Deacon ha una nuova fidanzata, che le ricorda un volto famigliare.

Sheila continuerà a manipolare Deacon, minacciandolo di gravi ripercussioni. Brooke sarà molto preoccupata visto che Thomas passerà troppo tempo insieme al figlio e sospetterà che in dietro il probabile ricongiungimento tra padre e figlio ci sia lo zampino di Taylor. Alla fine Brooke e Taylor avranno un confronto su dove dovrebbe vivere Douglas, mentre quest'ultimo continuerà a dipingere ignaro dei problemi.