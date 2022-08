Nelle nuove puntate americane di Beautiful la grande protagonista è Sheila, che è riuscita a ingannare la polizia e far credere a tutti, Forrester compresi, di essere morta. In realtà non è così e la furba Carter si è rifugiata a casa di Deacon Sharpe (Sean Kanan), dopo averlo sedotto facendogli credere di essere una prorompente rossa. Le cose si complicheranno perché Sheila, con nome e connotati completamente cambiati, porterà avanti la sua vendetta contro la famiglia che tanto odia. Le sue prossime vittime saranno Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) e la figlia Hope.

Deacon reggerà il gioco a Sheila oppure vuoterà il sacco?

Di seguito, le nuove anticipazioni di Beautiful degli episodi in questione.

Sheila è viva e si chiama Nicolina: Beautiful nuove anticipazioni

Nelle trame americane di Beautiful che stanno andando in onda in America, Sheila ha cambiato identità per non farsi riconoscere e agire in totale anonimato. Nessuno sa che è riuscita a scampare alla polizia, che la crede morta in seguito all'aggressione di un orso.

Sheila ha una maschera in silicone che le copre la faccia e una parrucca rossa e finge di essere un'italiana emigrata a Los Angeles, tal Nicolina. La cosa inquietante è che è stata già vista da Hope nell'appartamento di Deacon, che ha dovuto inventare una scusa dell'ultimo minuto per giustificare la sua presenza.

Hope e Brooke in pericolo

In realtà, Hope è contenta della presenza di Nicolina ed è corsa da sua madre Brooke per metterla al corrente che suo padre ha abbandonato la sua fissazione per lei. Tuttavia, la reazione della bella Logan ha stupito Hope, dato che non ha nascosto una certa gelosia nei confronti di Deacon.

Brooke è scioccata dalla scelta di Deacon, che ha deciso di convivere con una donna praticamente sconosciuta e alquanto misteriosa, senza sapere ovviamente che si tratta della pericolosa Sheila.

Dal canto suo, Sheila (alias Nicolina) medita vendetta e le prime vittime che devono cadere nella sua rete sono proprio Brooke e Hope.

Brooke scopre che Sheila è viva? Spoiler Usa di Beautiful

Dopo lo strano incontro con Lina nell'appartamento di Deacon, Brooke avrà il sentore di aver già incontrato quella strana donna da qualche parte.

Probabilmente, la tenace Logan non lascerà perdere la questione e, spinta dalla gelosia per Deacon, potrebbe anche iniziare a indagare sul passato di Nicolina.

Questo metterebbe sia Brooke che sua figlia in pericolo, dato che Sheila non ha intenzione di perdere questa volta. L'unico a sapere la verità è Deacon, ma sa benissimo che se tradisse ''Nicolina'' avrebbe le ore contate. Insomma, la tensione è altissima e la famiglia Forrester è nuovamente in pericolo.