Nella casa del Grande Fratello nelle scorse ore Fiordaliso ha cercato di capire perché Massimiliano Varrese di punto in bianco abbia deciso di mettere da parte i dissapori nei confronti di Beatrice Luzzi. Secondo la cantante Massimiliano sarebbe attratto dalla coinquilina e lo ha invitato a esporsi senza paura, lui non ha smentito tale ipotesi.

Fiordaliso convinta che Varrese sia attratto da Luzzi

Ieri sera, durante un gioco nella casa, Massimiliano Varrese ha scelto Beatrice Luzzi per farsi fare un massaggio.

Così ore successive Fiordaliso ha stuzzicato il coinquilino sul perché abbia deciso di giocare proprio con l'attrice anziché con lei: "Secondo me ti piace Beatrice".

Secondo la cantante piacentina Massimiliano si è avvicinato a Luzzi proprio perché avrebbe capito di nutrire un certo interesse per lei, pertanto avrebbe anche messo da parte i dissapori nati nei primi giorni di "convivenza" nella casa.

La replica dell'attore

Incalzato da Fiordaliso, Massimiliano Varrese con tono ironico ha spiegato di aver scelto Beatrice durante il gioco per far ingelosire Giuseppe Garibaldi.

L'attore ha ammesso che, dal momento in cui ha iniziato a conoscerla meglio, ha scoperto alcuni lati del carattere di Beatrice che lo hanno inevitabilmente attratto: “Ci sono cose che mi piacciono”. Poi ha aggiunto: “Mi piacciono le cose complesse e Bea è complessa”. Inoltre non ha escluso che in futuro possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia: "Nella mia vita non escludo nulla".

Giuseppe Garibaldi geloso della vicinanza di Massimiliano a Beatrice

Mentre da un lato alcuni concorrenti del GF sono felici per la sintonia tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, dall'altro c'è Giuseppe Garibaldi che non sembra affatto gradire questa vicinanza.

Prima di andare a dormire il 30enne calabrese ha deciso di avere un confronto con Beatrice dopo averla vista effettuare un massaggio alla testa a Massimiliano.

In questa circostanza Giuseppe ha affermato: "Hai fatto un massaggio davanti a tutti e per te è una cosa intima". Poi ha chiesto alla coinquilina se si sia trattato di una provocazione per farlo ingelosire. Beatrice ha precisato che nel massaggio non c'era alcuna malizia, ma che si è trattato di un semplice gioco. Inoltre ha fatto notare che non è lei a dover riconquistare la fiducia, ma il contrario visto che Garibaldi ha sbagliato nei suoi confronti.