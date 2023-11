In base alle trame di Beautiful degli episodi in onda da lunedì 20 a sabato 25 novembre Taylor e Brooke continueranno a scontrarsi. Hayes sarà sempre più convinta del fatto che Douglas debba vivere insieme a Thomas. Brooke invece non tollererà che la famiglia Forrester ha deciso di escluderla dalle questioni che la riguardano. Inoltre Hope andrà a trovare suo padre Deacon, ma al suo posto troverà Sheila, la quale cercherà di camuffare la sua identità in ogni modo.

Sheila chiede a Deacon di nasconderla a casa sua

Hope sarà ancora molto titubante di fronte alla possibilità che Douglas possa vivere insieme a Thomas.

Entrambi i ragazzi dialogheranno sulla vicenda ed il giovane Forrester farà presente alla Logan come una notte passata insieme al nonno non gli arrecherà nessuno scombussolamento. Intanto Sheila, nonostante quello che è successo con Jacob, inviterà nuovamente Deacon a farla nascondere a casa sua.

Taylor sostiene che Douglas debba vivere insieme a Thomas

L'anziana Carter dirà espressamente allo Sharpe che se dovesse fornirle un posto sicuro dove nascondersi, in cambio avrà un'importante somma di denaro. L'uomo si mostrerà contrario all'idea, ma nonostante questo Sheila non avrà alcuna intenzione di andare via. Intanto proseguirà il confronto tra Taylor e Brooke. Douglas ritarderà a tornare a casa e Hope esternerà le sue ansie alla madre.

Quest'ultima ribadirà la convinzione che tutto questo è stato orchestrato dalla Hayes e da Steffy, con il chiaro obiettivo di farla allontanare dal marito. La giovane Logan però non sarà per nulla propensa ad avviare una guerra contro i Forrester.

Nel frattempo Taylor appoggerà l'iniziativa di suo figlio Thomas, di riavere con sé Douglas.

La dottoressa infatti riterrà una scelta saggia, il fatto che il piccolo stringa un ottimo rapporto con il padre e che cresca insieme a lui. In tutto questo la famiglia Forrester si preparerà a celebrare il ritorno a Los Angeles di Finnegan, dopo le peripezie vissute dal ragazzo negli ultimi mesi. Alla festa non ci sarà Logan senior, alla quale non è pervenuto alcun invito.

Sheila invece continuerà a pressare Deacon, sicura del fatto che ormai l'uomo non la caccerà mai dalla sua abitazione.

Brooke dice a Hope di non essere troppo magnanima con i Forrester

In base agli spoiler della prossima settimana, Brooke mal tollererà i modi in cui la famiglia Forrester ha deciso di tenerla lontana dalle vicende che l'hanno coinvolta. Intanto Hope si recherà alla festa dei Forrester e la madre la inviterà a non essere troppo magnanima con loro. Infine la giovane Logan sarà parecchio irritata ed andrà a trovare suo padre Deacon, per poter sfogare tutte le sue delusioni. Giunta sul posto però non troverà lui, ma una donna misteriosa. Quest'ultima sarà Sheila, la quale si è travestita per poter nascondere la sua vera identità alla ragazza.