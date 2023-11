Le anticipazioni dell'episodio del 29 novembre de Il Paradiso delle Signore raccontano che Tancredi andrà a supplicare Matilde di perdonarlo per averle nascosto la verità sull'incendio alla fabbrica Frigerio.

Questa volta Matilde non avrà intenzione di abbassare la testa e, delusa, abbandonerà il marito lasciando Villa Guarnieri.

Nel frattempo, Maria viene a sapere che sarà Matteo ad accompagnarla fuori Milano, in quanto Vito ha avuto un impegno imprevisto. In questa occasione, scopre che Matteo è innamorato di lei. La sua confusione aumenterà ancora di più e questo viaggio potrebbe cambiare ogni cosa.

Matilde non perdona Tancredi

Tancredi è in ospedale dopo l'incidente e il ricatto ai danni di Diletta, decisa a consegnare il dossier che lo incastra a Vittorio. Ormai la verità è venuta a galla, non era più possibile tenere nascosta a Matilde la reale dinamica dell'incidente alla fabbrica.

La situazione svoltata dopo che Tancredi ha compiuto un gesto inaspettato sperando nel perdono della moglie, speranza che sarà vana.

Matilde non riuscirà a dare l'ennesima possibilità al marito, distrutta dal fatto che per tutti questi anni è stata ingannata e frenata nelle ricerche del presunto colpevole dell'incidente al mobilificio.

Intanto, Agata si confida con Roberto, triste per non aver ricevuto il benestare dei genitori per frequentare il corso di disegno.

Landi parlerà con Ciro, sperando di fargli cambiare idea.

Maria scopre che Matteo è innamorato do lei

Periodo complicato per Maria che. se da un lato vede in Vito un porto sicuro, dall'altro non riesce a tenere a freno la sua attrazione per Matteo.

Vito avrebbe dovuto accompagnarla fuori Milano, ma ha avuto un imprevisto. Sarà dunque Matteo a prendere il suo posto.

Qualcuno parla a cuore aperto a Maria, mettendola al corrente del fatto che Matteo è innamorato di lei: come reagirà?

Matilde lascia la villa, Tancredi disperato

Tancredi è sull'orlo del precipizio, tutto è contro di lui. Persino l'operazione alla gamba che era già stata programmata dovrà essere rimandata a causa del recente incidente.

Contro il parere dei medici, Sant'Erasmo firma le dimissioni e torna a casa, con il desiderio di risolvere le cose con Matilde, che supplicherà all'infinito affinché lo perdoni.

Così non sarà: le anticipazioni Il Paradiso delle signore vedranno infatti Matilde prendere l'inaspettata decisione di lasciare Villa Guarnieri, furiosa e delusa da Tancredi, che le ha mentito per tutti questi anni. Non sarà l'unica scoperta che la spiazzerà.