Nel corso delle puntate di Beautiful in onda dal 20 al 25 novembre 2023 Sheila continuerà a nascondersi a casa di Deacon. Non ne vorrà sapere di lasciare quel nascondiglio e offrirà del denaro a Sharpe affinché si convinca ad ospitarli ancora. Intanto Brooke verrà allontanata dalla famiglia Forrester che non la inviterà alla festa per il ritorno di Finn.

Deacon vuole cacciare Sheila, lei si oppone: trame al 25 novembre

A partire da lunedì 20 novembre inizierà una nuova settimana di programmazione di Beautiful. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Deacon mostrerà tutta la sua preoccupazione per il fatto che Sheila si stia nascondendo in casa sua [VIDEO].

Se la polizia lo scoprisse, per Deacon potrebbero riaprirsi le porte del carcere, visto che è in libertà vigilita. Preoccupazione che continuerà anche nei nuovi episodi. Sharpe continuerà a pensare ai guai a cui potrebbe andare incontro dando rifugio ad una latitante. Non vorrà deludere ancora una vokta Hope e per questo insistere affinché Sheila lasci il suo appartamento. Peccato che lei non abbia intenzione di andarsene.

Sheila offre dei soldi a Deacon: Sharpe continuerà a nasconderla?

Le anticipazioni rivelano che Sheila prometterà di ricompensare Deacon con una ingente somma di denaro se lui continuerà a nasconderla. Nonostante Sharpe sia riluttante, Sheila di piazzerà in casa sua e non vorrà assolutamente andarsene.

Nel frattempo, tra le famiglie Logan e Forrester la tensione sarà alle stelle a causa della richiesta di Thomas di tornare a vivere con Douglas. Hope sarà sempre più preoccupata e la situazione peggiorerà nel momento in cui Thomas non riporterà il bambino allo chalet all'ora prestabilita. Hope si confiderà con la madre Brooke, la quale sarà convinta che dietro a tutto ci sua lo zampino di Taylor e Steffy.

Hope però, non vorrà cominciare una guerra con i Forrester.

Spoiler Beautiful: Brooke fuori dalla famiglia Forrester

In Beautiful i rapporti tra Brooke e i Forrester si faranno sempre più tesi per via della questione di Douglas. Taylor e Steffy continueranno a sostenere Thomas mentre Ridge si ritroverà tra due fuochi. I Forrester intanto organizzeranno una festa per il ritorno di Finn a cui però non inviteranno né Brooke né Liam.

Brooke ci rimarrà male e si lamenterà del fatto che la famiglia di Ridge la voglia tenere lontana. Logan metterà anche in guardia Hope, dicendole di non fidarsi dei Forrester e di non acconsentire che Douglas torni a vivere con Thomas. Nel frattempo Sheila continuerà a tormentare Deacon e sarà sicura di aver trovato un porto sicuro a casa sua. Non avrà messo in conto di poter essere scoperta. Hope infatti, vorrà trovare conforto nel padre e deciderà di passare a trovarlo.