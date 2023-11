Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda negli Stati Uniti sulla Cbs, Steffy Forrester dichiarerà guerra a Sheila Carter. La ragazza tornerà a Los Angeles, dopo un periodo passato in Europa, più agguerrita che mai e vorrà che la suocera paghi per aver tentato di uccidere sia lei che Finn. Ridge, invece, avrà un intenso faccia a faccia con suo padre Eric dopo la scoperta della sua grave malattia.

Steffy vuole che Sheila paghi per le sue colpe

Steffy Forrester organizzerà un piano di vendetta contro Sheila. La ragazza tornerà dall'Europa più combattiva che mai, disposta a tutto pur di non farsi calpestare dalla diabolica suocera.

Una decisione che non piacerà del tutto a Finn, anche se sarà felice che Steffy sia desiderosa di rimanere a Los Angeles e affrontare i loro demoni insieme. La donna vorrà che Sheila paghi per averle sparato nel vicolo vicino a Il Giardino, occasione in cui sono quasi morti lei e il marito. Per questo motivo Steffy deciderà di contrattaccare e assicurarsi che la madre biologica di Finn (Tanner Novlan) provi il dolore che le ha fatto passare in questi mesi.

Liam confessa a Bill di voler tornare insieme all'ex moglie

Liam Spencer (Scott Clifton) deciderà di aprire il suo cuore al padre, confessandogli di voler tornare insieme a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Liam non crederà che Finn sia capace di tenere al sicuro la sua ex moglie e i bambini, e per questo potrebbe decidere di far incrinare il loro matrimonio in quanto sicuro di poterla trattare meglio.

Fatto sta che il piano di Liam non andrà per il verso giusto. Steffy avrà un confronto con l'ex marito e gli dirà di non avere nessuna intenzione di lasciare Finn.

Ridge sprona Eric a farsi vedere da alcuni specialisti

Ridge Forrester (Thorsten Kaye), durante un teso confronto con Eric, gli farà una proposta. Ridge metterà suo padre con le spalle al muro dopo aver scoperto che ha solo sei mesi di vita.

L'uomo sosterrà che Eric debba essere visitato da alcuni specialisti in grado di aiutarlo. Un'iniziativa che troverà d'accordo anche Donna Logan, la quale voleva già far visitare il compagno da un bravo medico. Il dottor Colin Colby li informerà che non esiste qualcuno in grado di salvare o prolungare la vita di Eric.

Nonostante la diagnosi infausta, Ridge crederà che ci possa essere qualcosa per aiutare suo padre a sconfiggere la malattia di cui è affetto. Lo stilista riuscirà a convincere Eric a provare a combattere?