L'appuntamento con la soap Terra Amara prosegue con molte sorprese su Canale 5 e le anticipazioni annunciano che ci sarà un duro scontro tra Zuleyha e Umit. La moglie di Demir non esiterà a cacciare la dottoressa dalla casa in cui vive, visto che è di proprietà degli Yaman. Zuleyha, infatti, farà trovare a Umit le sue valigie fuori dalla porta al suo ritorno dall'ospedale, dopo aver scoperto che era l'amante di suo marito. La dottoressa sarà incredula, ma Zuleyha preciserà: "Sono la padrona di Cukurova" e Umit sarà costretta ad andare via, anche se non avrà nessuna intenzione di accettare la sconfitta.

Umit accuserà ingiustamente Demir per aver tentato di ucciderla

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto per Umit arriveranno tempi molto duri. La donna, infatti, sarà sempre più ossessionata da Demir, fino ad arrivare ad accusarlo ingiustamente della sua caduta dalle scale. Quando la dottoressa si sveglierà dal coma non esiterà ad incolpare Yaman per aver tentato di ucciderla e lui finirà in prigione. A scagionare Demir sarà Fikret che sollecitato da Lutfiye tornerà da Istanbul per testimoniare a favore di suo fratello e racconterà della caduta di Umit il giorno in cui era andato a trovarla. La falsa accusa, però, non sarà tollerata da Zuleyha che farà pagare caro alla dottoressa la sua malvagità.

Trame prossime puntate: Umit gelata dalla reazione di Zuleyha

Le prossime puntate di Terra amara vedranno sotto i riflettori la confessione di Demir a sua moglie. Zuleyha intuirà che Umit era l'amante di suo marito ma insisterà con le domande affinché sia lui stesso a confessarle la verità. La dottoressa, ignara di tutto, appena sarà dimessa di recherà subito all'ufficio di Demir chiedendogli ancora una possibilità nonostante tutto.

Yaman sarà furioso con lei e le chiederà di sparire dalla sua vita perché è innamorato solo di sua moglie. Le delusioni per Umit non finiranno qui, perché quando la donna tornerà a casa troverà tutte le sue cose sistemate fuori dalla porta. All'improvviso uscirà Zuleyha che la caccerà via. Umit sarà pietrificata e chiederà delle spiegazioni.

La vendetta di Zuleyha contro Umit: la dottoressa non avrà più una casa

L'abitazione in cui alloggia la dottoressa le era stata data in affitto proprio da Demir per aiutarla al suo arrivo a Cukurova. Tutto quello che è accaduto dopo, però, ha fatto perdere la pazienza a Zuleyha che si vendicherà della sua rivale facendola ritrovare senza un tetto. La donna spiegherà a Umit di sapere tutto sulla sua relazione con Demir. "Io sono la proprietaria di Cukurova, riesco a sapere tutto", dirà Zuleyha a Umit che proverà a giustificare i suoi gesti. La dottoressa racconterà di essere stata sedotta da Yaman e di essere davvero innamorata di lui, ma le sue parole saranno inutili .