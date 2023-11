Gli spoiler della telenovela turca Terra Amara, in onda su Canale 5, raccontano che Sermin, per merito di alcune indagini fatte con Fusun, verrà a conoscenza che Sevda si chiama in realtà Fatma Ozden, ma Betul inviterà la madre a non rivelare tale scoperta a nessuno perché potrebbe tornare utile a tempo debito per usarla contro Demir. Sarà palese, difatti, che la giovane Arcan ha come obiettivo celato quello di distruggere lo zio, allo stesso tempo Betul avrà in animo di conoscere Umit, così fingerà di svenire per strada proprio per farsi soccorrere dal primario della clinica di Cukurova.

Sermin rivelerà a Fusun di non aver ricevuto il solito bonifico mensile da parte di Betul

Le anticipazioni turche di Terra amara evidenziano che Sermin confiderà all'amica Fusun di essere a corto di denaro, in quanto stranamente non ha ricevuto il consueto bonifico mensile da parte della figlia Betul.

Denaro che Betul generalmente riesce a inviare alla madre grazie al matrimonio con Pierre, facoltoso uomo conosciuto nella capitale francese. Sermin sarà, quindi, preoccupata che alla figlia possa essere successo qualcosa e vorrà telefonare alla stessa per sincerarsi che stia bene, ma non riuscirà a farlo perché non dispone dei soldi necessari a fare una chiamata internazionale.

Betul tornerà d'improvviso in città

Pertanto Sermin deciderà di recarsi alla tenuta Yaman per chiedere a Demir e Zuleyha la cortesia di farle fare la telefonata in questione.

Quando, però, Sermin arriverà nel salotto della villa dell'imprenditore sorprendentemente troverà proprio la figlia seduta assieme a Yaman e Altun.

Betul e Sermin potranno riabbracciarsi e la giovane spiegherà prontamente di essere tornata in città perché separatasi da Pierre, aggiungendo di aver acquistato la casa accanto a villa Yaman col denaro ottenuto dal divorzio.

Sermin tornerà a vivere assieme alla figlia nell'abitazione che era un tempo sua e dell'ex Sabahattin.

Fusun e Sermin scopriranno che Sevda si chiama in realtà Fatma Ozden

Fusun e Sermin si metteranno a indagare sul passato di Sevda e scopriranno con stupore che la donna in realtà si chiama Fatma Ozden e facendo un riscontro col certificato di nascita di Umit Kahraman capiranno anche che le due donne sono madre e figlia.

Sermin vorrà mettere al corrente della scoperta Demir, sapendo anche della tresca tra lui e Umit, ma prima metterà al corrente la figlia Betul, la quale la frenerà di mettere a parte l'imprenditore.

La giovane Arcan, infine, farà presente alla madre che potranno utilizzare quella preziosa informazione contro Yaman a tempo debito. Sarà chiaro che Betul avrà intenzione di danneggiare suo zio e per riuscire in tale intento deciderà anche di conoscere Umit, fingendo di svenire per strada per farsi soccorrere dalla dottoressa, un piano che riuscirà alla perfezione.