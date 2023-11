Nelle prossime puntate di Beautiful, Sheila Carter tornerà in scena sotto mentite spoglie e, grazie a un abile travestimento, nessuno la riconoscerà. Rischierà però di essere scoperta nel momento in cui Hope giungerà a sorpresa a casa del padre Deacon, imbattendosi proprio in questa misteriosa donna. Sheila farà giusto in tempo a mascherarsi, presentandosi alla figlia di Deacon come Nicolina, una donna di origini italiane. A quel punto Hope penserà che sia la nuova fiamma del padre.

Sheila irriconoscibile: torna sotto un'altra identità

Sheila tornerà in scena sotto un'altra identità e camuffata talmente bene da essere irriconoscibile.

Tutti quanto crederanno che Sheila sia morta, ma non è affatto così. La donna cambierà identità grazie a una parrucca rossa e a delle protesi in silicone. Un travestimento che, inizialmente, trarrà in inganno pure Deacon il quale scoprirà la vera identità della misteriosa rossa solo dopo averci trascorso una notte di passione.

In seguito Sheila resterà nascosta nell'appartamento di Deacon, il quale però avrà timore di mettersi nei guai con la polizia.

Hope incontra Sheila travestita e non la riconosce

Il piano di Sheila rischierà di saltare: Hope giungerà a sorpresa a casa di Deacon proprio mentre lei sta facendo alcune faccende domestiche. Sheila sarà di spalle e Hope non la vedrà in viso. Sopraggiungerà proprio in questo frangente Deacon, il quale riuscirà a distrarre per un attimo la figlia, consentendo a Sheila di indossare le protesi per non farsi riconoscere.

Alla fine Sheila si presenterà a Hope con il nome di Nicolina, dicendole di avere origini italiane. Hope penserà che la donna sia la nuova fiamma del padre. Non riconoscerà in lei la perfida Sheila Carter che tutti credono morta sbranata da un orso.

Hope crede che la misteriosa rossa sia la nuova fiamma di Deacon

Hope però troverà in questa misteriosa donna qualcosa di familiare e le chiederà se per caso non si siano già incontrate prima.

Dopo la risposta negativa di Nicolina/Sheila, Hope se ne andrà.

Deacon tirerà un sospiro di sollievo, visto che la figlia non avrà scoperto nulla. Hope invece sarà felice, credendo che il padre abbia trovato finalmente una nuova compagna.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Deacon sarà molto preoccupato per la situazione. Avrà timore che Hope prima o poi scopra tutto e per questo inviterà Sheila a fare le valigie. Lei però non ne vorrà sapere di andarsene.