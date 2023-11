Continua a far discutere la vacanza che Belen si sta concedendo con Elio alle Maldive. Se il sito di Fabrizio Corona punzecchia la showgirl, sui social c'è chi sostiene di aver viaggiato in aereo con lei e di non averla vista molto bene. Una segnalazione che ha riportato anche Deianira Marzano su Instagram, infatti, parla di un presunto rifiuto del personale di bordo a servire altri alcolici all'argentina, che quindi avrebbe trascorso la maggior parte del tempo a dormire sotto a una coperta.

Il racconto della trasferta accanto a Belen

Sotto ad uno dei tanti post che Belen sta caricando su Instagram in questi giorni è possibile trovare la segnalazione di chi sostiene di aver viaggiato con lei verso le Maldive.

"Giovedì scorso ero seduto in business class, il volo per Dubai. Lei era nella poltrona dietro abbastanza alticcia (eufemismo). Il personale di bordo si è rifiutato di servirle ancora alcolici", si legge sul profilo social di Rodriguez.

Questo messaggio ha attirato l'attenzione anche di Deianira Marzano, che l'ha prontamente riportato tra le sue Story per aggiornare i curiosi su quello che sarebbe successo meno di una settimana fa quando la showgirl ha lasciato l'Italia con Elio Lorenzoni per la loro prima vacanza romantica oltreoceano.

Il silenzio di Belen sui recenti rumor

Ad un follower che ha chiesto se fosse vero quello che aveva appena scritto su Instagram, l'autore della segnalazione su Belen ha risposto: "Sì, ha dormito per sei ore con la coperta tirata su fino alla testa".

Insomma questa persona sembra certa di aver visto la showgirl argentina in aereo e di aver sentito il personale di bordo rifiutarsi di servirle altro alcol.

Ovviamente questo racconto non è supportato da prove e va preso con le pinze, anche perché la diretta interessata non ha risposto in nessun modo al commento che campeggia ancora sul suo profilo.

La 39enne non ha dato peso neppure alle frecciatine che il sito di Corona (Dillinger News) le ha lanciato in questi giorni.

"Il suo è un copia e incolla. Lo stesso copione con tutti i suoi uomini, li porta tutti alle Maldive. Vi prende in giro e voi ci cascate", si legge sul portale dell'ex fidanzato di Belen.

L'anello che scatena il gossip

Il sito di Corona ha commentato anche le chiacchiere che stanno circolando in rete da quando Belen ha pubblicato su Instagram la foto di un anello accompagnata dalla scritta "Sì".

In tantissimi hanno pensato che questa mossa social di Rodriguez fosse un modo per far sapere che Elio le ha chiesto di sposarlo e lei ha risposto affermativamente, ma il portale Dillinger News non crede a tutto questo e invita i suoi lettori a non credere a nulla di questo che la showgirl pubblica sul web.

Rumor ancora tutti da confermare, inoltre, sostengono che presto qualche rivista di Gossip dovrebbe mostrare gli scatti esclusivi della proposta di matrimonio alle Maldive, magari già il numero di Chi che uscirà mercoledì 15 novembre.