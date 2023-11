Un importante colpo di scena caratterizzerà la puntata de Il Paradiso delle Signore 8 in onda mercoledì 22 novembre. Tancredi (Flavio Parenti), infatti, verrà investito da un'auto poco dopo aver avviato una discussione con Vittorio (Alessandro Tersigni).

Nel frattempo, Delia (Ilaria Maren) penserà di spronare Agata (Silvia Bruno) a coltivare la sua passione per il disegno e per essere più convincente chiederà a Roberto (Filippo Scarafia) di appoggiarla. E mentre Marcello (Pietro Masotti) otterrà finalmente la fiducia che desiderava da parte di Conti che gli affiderà un importante incarico per l'azienda, Barbieri dovrà continuare a guardarsi da Umberto (Roberto Farnesi), sempre in agguato per mettere in difficoltà il suo rivale.

Tancredi in grossa difficoltà proverà a ricattare Diletta

Sarà una giornata piuttosto difficile per Tancredi Di Sant'Erasmo che inizierà a temere di essere smascherato da sua moglie. Dopo aver parlato con Umberto ammettendo le sue colpe nell'incendio del mobilificio Frigerio, l'uomo si renderà infatti conto di dover fare qualcosa per impedire a Conti di parlare con Martile prima di lui. A questo proposito, Tancredi ricatterà Diletta.

L'uomo chiederà alla giornalista di fare in modo che Vittorio non riveli a Matilde quanto ha scoperto sull'incendio ma Diletta sembrerà non voler acconsentire alla richiesta. A quel punto, Di Sant'Erasmo affronterà Vittorio con un duro faccia a faccia e qualcosa di imprevisto stravolgerà il tutto.

Un'auto investirà infatti il marito di Matilde.

Spoiler puntata di mercoledì: Marcello avrà un incarico importante da Vittorio

Spazio anche a Marcello che dopo aver a lungo atteso un posto di rilievo all'interno del Paradiso delle signore, otterrà quello che desidera: Vittorio Conti gli affiderà infatti gli aspetti economici di una campagna pubblicitaria del grande magazzino.

Umberto Guarnieri, tuttavia, sarà come sempre pronto ad agire per ostacolare Marcello e metterlo in cattiva luce.

Delia penserà di aiutare Agata con la sua passione per il disegno

Novità in vista anche per la sorella più piccola di Maria Puglisi che conquisterà il cuore dei suoi colleghi grazie al suo talento per il disegno. Delia penserà che le capacità di Agata vadano sfruttate al meglio.

Per questo motivo, la ragazza avrà in mente di proporre alla sua amica di iscriversi ad una scuola di disegno per perfezionare la sua tecnica e coltivare il suo talento. Delia parlerà della sua idea anche con Roberto Landi, invitandolo a spronare insieme a lei Agata a portare avanti la sua grande passione.