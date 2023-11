Cambio programmazione su Rai 1 nella giornata di giovedì 16 novembre: il previsto appuntamento con la fiction Un Professore 2 non andrà in onda nella fascia serale. Per evitare lo scontro con le finali di ATP di tennis in programma in prime time su Rai 2, i vertici della tv di Stato hanno infatti scelto di far slittare di una settimana il debutto della serie televisiva con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.

Slitta la fiction con Alessandro Gassmann: la prima puntata salta il 16 novembre

Dopo il grande successo di ascolti registrato con la prima stagione, seguita da oltre 4,5 milioni di appassionati, la prima puntata della nuova stagione di Un professore 2 era stata programmata originariamente per il prime time del 16 novembre.

Da giorni circolavano i promo che annunciavano la messa in onda della fiction che però, alla fine, non sarà più trasmessa questo giovedì sera.

La Rai ha scelto di preservare il prodotto e di evitare di mandarlo in onda in una serata che si preannuncia particolarmente competitiva dal punto di vista Auditel, caratterizzata dalla gara valida per le finali di ATP di tennis tra Jannik Sinner e Holger Rune.

Il debutto di Un Professore 2 slitta al 23/11

L'atteso incontro di tennis sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 21 e per tale motivo in casa Rai si è scelto di posticipare di una settimana il debutto della serie tv con Alessandro Gassman.

Il debutto della fiction slitterà ufficialmente al prossimo giovedì 23 novembre e in questo modo si eviterà uno sconto dal punto di vista Auditel, dato che l'incontro con protagonista l'italiano Jannik Sinner potrebbe registrare ascolti importanti sulla seconda rete Rai: la precedente partita di martedì 14 novembre è stata vista da oltre 2,5 milioni di telespettatori.

Il Commissario Montalbano prende il posto della fiction con Gassmann

Al posto della serie tv con Alessandro Gassmann questo giovedì 16 novembre sarà replicato un altro film del ciclo Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti che sfiderà così non solo il tennis ma anche la seconda puntata settimanale del Grande Fratello prevista in prime time su Canale 5.

Anche in casa Mediaset ci sono state delle variazioni di palinsesto importanti e il previsto appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini del 15 novembre è slittato a giovedì sera.

Stessa sorte anche per il debutto di Io Canto Generation, lo show musicale condotto da Gerry Scotti: la partenza non avverrà più giovedì 16 bensì slitterà di una settimana a giovedì 23 novembre.

È intanto confermata invece la finalissima di Tu si que vales nella serata del 18 novembre che se la vedrà sul piano Auditel contro la quinta puntata stagionale di Ballando con le stelle.