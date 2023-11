Jannik Sinner vuole entrare nella storia del tennis italiano: l'appuntamento è per questa sera, giovedì 16 novembre, per il terzo match delle Nitto ATP Finals di Torino. L'avversario è il danese Holger Rune. La diretta televisiva andrà in onda su Sky Sport Uno e su Sky Sport Tennis, ma anche in chiaro su Rai 2 dalle ore 21. L'accesso alle semifinali sarà garantito solamente in caso di vittoria.

Sinner-Rune, l'azzurro non ha mai vinto contro il danese

Dopo l'impresa realizzata contro Djokovic, Jannik Sinner dovrà sfatare un altro tabù, quello legato a Holger Rune: la 'Volpe Rossa' infatti, non è ancora riuscito a battere il giocatore danese.

Sono solamente due, per altro, i precedenti tra i due giocatori: il numero 8 del mondo nel torneo di Sofia 2022 approfittò del ritiro di Sinner sul punteggio di 5-7 6-4 5-2 a favore del danese. L'altro precedente, quello che i tifosi di Sinner ricordano vividamente, è quello delle semifinali del torneo di Montecarlo di quest'anno. Dopo un primo set dominato dall'azzurro per 6-1 il giocatore danese nel secondo set iniziò ad assumere un comportamento bizzarro e provocatorio che finì per innervosire Sinner. Il match vinto poi da Rune per 7-5 al terzo set suscitò molte polemiche proprio per il discutibile atteggiamento tenuto in campo dal danese.

La strada verso la semifinale delle Nitto ATP Finals

Per quanto riguarda il match di stasera Sinner dovrà naturalmente fare il tifo per il polacco Hurkacz che sarà opposto nel primo pomeriggio al numero uno del mondo, Novak Djokovic: qualora la riserva di Tsitsipas dovesse vincere anche un solo set contro il campione serbo, Sinner sarebbe automaticamente qualificato per le semifinali, insieme a Rune.

L'altoatesino avrà, comunque, il grosso vantaggio di conoscere il risultato della sfida tra Djokovic e Hurkacz. In caso di vittoria in due set del serbo, tutto sarebbe rimesso in discussione.

Alcuni record ottenuti nel 2023 da Sinner

Se Jannik Sinner riuscirà a passare il turno, diventerà il primo italiano in Era Open a raggiungere la semifinale delle ATP Finals: un altro record in un 2023 che lo già visto, ad esempio, battere per due volte il numero 1 al mondo (è successo a Miami con Carlos Alcaraz e l'altro ieri con Novak Djokovic).

Senza dimenticare che Sinner nello scorso mese di ottobre è diventato numero 4 del mondo nella classifica ATP, eguagliando il record di Adriano Panatta che divenne N. 4 dell'ATP ranking il 24 agosto 1976. Un altro record conquistato da Sinner è quello relativo ai successi ottenuti nelle ultime cinque partite contro avversari Top 5 del ranking ATP: si tratte delle vittorie ottenute contro Alcaraz e Medvedev all'ATP 500 di Pechino (poi vinto da Sinner), contro Rublev e Medvedev a Vienna (anche qui vittoria di Sinner) e Novak Djokovic a Torino.