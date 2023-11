Grandi movimenti nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 e 21 novembre su Rai 1. In vista delle festività il grande magazzino di Conti sarà indaffarato con la collezione natalizia. Spetterà a Maria il compito di prepararla e la ragazza farà il miracolo disegnando un abito destinato a sbaragliare la concorrenza. Intanto sia la stilista Vito si organizzeranno a vicenda una sorpresa a vicenda e nel mezzo verrà coinvolto anche Matteo. A proposito, Matteo riceverà una richiesta di aiuto dal fratellastro Marcello, il quale si vedrà escluso dagli affari del Paradiso.

Per Tancredi la situazione si metterà male quando Vittorio, armatosi di alcune prove che lo inchiodano, lo metterà di fronte a un ultimatum: deve dire a Matilde che è il responsabile dell'incendio al mobilificio Frigerio.

Puntata del 20 novembre: Maria realizza il miracolo con l'abito per la collezione natalizia

Marcello Barbieri si vedrà escluso dalle faccende economiche del Paradiso delle signore. Il ragazzo, che sta amministrando le quote della contessa Di Sant'Erasmo, non avrà alcuna intenzione di farsi da parte, arrivando al punto di rivolgersi al fratellastro Matteo, visto che è il contabile del negozio.

Mentre Vito inizierà a darsi da fare in merito alla nuova fabbrica, Maria sarà impegnata con il lavoro in atelier.

Dovrà confezionare un abito per la collezione di Natale e riuscirà a fare grandi cose al punto da sbaragliare la concorrenza.

Tancredi avrà i suoi problemi personale da affrontare, visto che con la moglie non correrà buon sangue. Il ricco Di Sant'Erasmo si sentirà sicuro di poter riconquistare la donna, ignaro del fatto che Vittorio Conti stia per mandarlo in rovina.

Il direttore del Paradiso verificherà l'attendibilità del dossier procurato da Diletta che accusa Tancredi come responsabile nell'incendio al mobilificio Frigerio, in questo modo potrebbe mettere all'angolo il rivale.

Spoiler del 21 novembre: Tancredi vuota il sacco con Vittorio

Nella puntata di martedì 21 novembre Maria vorrà dedicarsi al suo rapporto con Vito, soprattutto adesso che è alle prese con il nuovo progetto.

Sarà così che deciderà di organizzargli una sorpresa a casa. Allo stesso tempo anche Vito avrà in serbo una sorpresa per la sua amata e coinvolgerà Matteo nel suo piano, ignorando i sentimenti che il giovane cova per Puglisi.

Spazio anche a Tancredi che si ritroverà con le spalle al muro a causa di Vittorio. Il dossier in possesso del direttore Conti lo metterà in difficoltà al punto che vuoterà il sacco ammettendo di essere responsabile dell'incendio avvenuto al mobilificio Frigerio. Alla luce di questa confessione Tancredi domanderà a Vittorio del tempo per poterne parlare con la moglie.

Nel frattempo Marcello, dopo aver riconquistato la fiducia di Conti, potrà occupare in ufficio una scrivania, visto l'impegno negli affari del Paradiso.