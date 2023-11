Cambio programmazione sulle reti Rai in occasione della giornata di venerdì 1° dicembre, dove ci sarà spazio per la messa in onda della prima puntata de Lo Zecchino d'oro 2023.

La celebre kermesse musicale dedicata ai più piccoli farà saltare l'appuntamento con La vita in diretta condotta da Alberto Matano, mentre risulta confermata la messa in onda del nuovo episodio de Il paradiso delle signore 8 in prima visione assoluta.

Salta La vita in diretta per Lo Zecchino d'oro nel palinsesto del 1° dicembre

L'appuntamento con la nuova edizione de Lo Zecchino d'oro 2023 quest'anno sarà condotta da Carolina Benvenga e Andrea Dianetti e andrà in onda peer tre pomeriggi sulla rete ammiraglia Rai.

Si partirà venerdì 1° dicembre con la messa in onda in diretta dall'Antoniano di Bologna a partire dalle 17:05 circa.

Il programma musicale prenderà il posto de La Vita in diretta che, eccezionalmente per quella settimana, andrà in pausa giovedì pomeriggio.

Di conseguenza lo Zecchino d'oro causerà stravolgimenti solo nella seconda parte del pomeriggio, mentre alle 16 risulta confermata la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 8.

Il Paradiso delle signore 8 confermato nella programmazione dell'1/12

La soap opera sarà regolarmente trasmessa per tutta la settimana e concluderà la sua messa in onda con l'episodio del 1° dicembre.

L'appuntamento poi tornerà in onda regolarmente da lunedì 4 dicembre, quando riprenderà anche la messa in onda del talk show di grande successo condotto da Alberto Matano, che continua ad essere leader indiscusso della propria fascia oraria con una media di ben 2,4 milioni di spettatori al giorno e punte del 23%.

Numeri che permettono alla storica trasmissione del daytime di Rai 1 di vincere a mani basse contro Pomeriggio 5, in onda nello stesso slot orario su Canale 5.

Il talk show condotto da Myrta Merlino non riesce a superare la soglia del 15% di share in daytime, crollando spesso e volentieri anche sulla soglia del 12-13% di share.

Non solo Matano, saltano anche Liorni e Fialdini nel palinsesto del 2 e 3 dicembre

L'appuntamento con Lo Zecchino d'oro comporterà ulteriori modifiche nella programmazione della rete ammiraglia durante le giornate del 2 e 3 dicembre.

Sabato pomeriggio alle ore 17 è in programma la seconda puntata della kermesse musicale che porterà alla cancellazione di Italia sì, il talk show condotto da Marco Liorni costretto a fermarsi per una settimana.

Domenica pomeriggio, invece, dalle 17:20 in poi ci sarà la finalissima della kermesse condotta da Carlo Conti, che farà saltare l'appuntamento con Da noi a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini.