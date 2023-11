Cambia la programmazione di Rai 1 durante il mese di dicembre, dove si assisterà al gran finale di Un professore 2, la serie tv che vede protagonisti Alessandro Gassman, Nicolas Maupas e Damiano Gavino.

Variazioni di palinsesto anche per Il Paradiso delle signore che, il prossimo 8 dicembre, non sarà in onda nella fascia pomeridiana di Rai 1.

Un professore 2, stop il 21 dicembre nella programmazione di Rai 1 con l'ultima puntata

La fiction con Gassmann e Pandolfi proseguirà la sua regolare messa in onda nel palinsesto di dicembre fino ad arrivare al gran finale di questa seconda stagione che sta entusiasmando il pubblico, registrando ottimi ascolti nella fascia serale.

Il gran finale con la messa in onda della sesta e ultima puntata andrà in onda giovedì 21 dicembre, dopodiché bisognerà attendere la decisione della Rai in merito al futuro della serie tv.

Al momento, infatti, non vi sono dettagli in merito a quella che potrebbe essere la terza stagione: tutto dipenderà anche dai successivi risultati che la fiction otterrà nel corso delle prossime settimane di programmazione su Rai 1.

I fan social, però, sperano di poter ricevere buone notizie e di continuare a vedere in onda le vicende di Manuel e Simone anche nel corso della prossima stagione televisiva.

Il Paradiso delle signore si ferma l'8 dicembre nel daytime di Rai 1

La programmazione di dicembre comporterà delle modifiche anche per Il Paradiso delle Signore 8, la seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, in grado di appassionare ogni giorno una media di oltre 1,8 milioni di spettatori.

La messa in onda della puntata di venerdì 8 dicembre non è prevista nella fascia del daytime pomeridiano, dato che il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche.

In occasione della festa dell'Immacolata, giorno in cui la maggior parte degli spettatori abituali della soap potrebbero non essere davanti ai televisori, si è optato per uno stop.

L'appuntamento in prima visione assoluta riprenderà regolarmente da lunedì 11 dicembre, sempre nello slot orario che va dalle 16 alle 17 circa, quando poi la linea passerà al Tg 1 e al talk show La Vita in diretta con Alberto Matano.

Tale e Quale torna per un appuntamento speciale a dicembre

Tra gli appuntamenti speciali previsti nel corso della programmazione di dicembre spicca quello con Tale e Quale Show dedicato alla raccolta fondi per la maratona Telethon 2023.

Carlo Conti sarà in onda domenica 17 dicembre per chiudere la celebre maratona benefica, in attesa poi della nuova edizione di Tali e Quali, in onda a partire da gennaio 2024 sempre su Rai 1, dove saranno le persone comuni a mettersi in gioco.