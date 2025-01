Il Crotone, dopo la vittoria 0-2 maturata lunedì sera sul campo del Messina, riprenderà nelle prossime ore gli allenamenti in vista della partita di lunedì 27 gennaio (ore 20:30) contro il Picerno. Il match dell'Ezio Scida sarà diretto da Antonio Di Reda della sezione AIA di Molfetta.

Contro il Picerno una sfida con in palio punti importanti per l'alta classifica

Con all'attivo 39 punti in classifica, in caso di vittoria interna contro il Picerno, il Crotone potrebbe fare un ulteriore balzo in avanti nella graduatoria del girone C: potenzialmente potrebbe entrare anche in una delle prime tre posizioni.

Non sarà però un match facile per i calabresi, che all'andata uscirono sconfitti per 5-2 contro la Leonessa.

La novità di formazione della 24^ giornata sarà il ritorno a disposizione del difensore centrale Riccardo Cargnelutti, rimasto escluso dalla trasferta di Messina a causa di un turno di squalifica dopo la gara di Trapani.

Tumminello in grande forma

A trascinare il Crotone ai piani alti della graduatoria in queste settimane è stato in particolare l'attaccante Marco Tumminello, che si è reso protagonista di una doppietta a Messina, salendo a quota 14 gol in campionato, tre in meno dell'attuale capocannoniere del girone C, Facundo Lescano del Trapani. Contro il Picerno, l'attaccante mette quindi nel mirino quota 15 reti, ossia quelle segnate nello scorso campionato, un numero che rappresenta il suo record di gol in una sola stagione con i calabresi.

Nella sfida contro il Picerno scenderà in campo un Crotone in serie positiva da cinque giornate. Dopo i successi contro Turris e Team Altamura in trasferta, infatti la squadra di mister Emilio Longo ha ottenuto due vittorie contro Trapani e Messina (sempre fuori casa) oltre al pareggio interno per 1-1 contro la Cavese.

All'Ezio Scida dirigerà un arbitro di Molfetta

Nelle scorse ore la Lega Pro ha comunicato intanto le designazioni arbitrali per le gare della 24^ giornata. La sfida tra Crotone e Picerno sarà diretta da Antonio Di Reda della sezione AIA di Molfetta. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Francesco Massari di Molfetta e Angelo Tomasi di Lecce.

Il quarto uomo sarà Tommaso Alberto Vazzano di Catania.

La gara sarà visibile in televisione sui canali "Calcio" di Sky, in chiaro su RaiSport e in streaming attraverso il servizio offerto da NowTv, sponsor del campionato di Serie C.