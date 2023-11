Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati di nuovo. Ieri sera, tramite l'account che usa per lavorare negli eventi Dal Moro ha comunicato la rottura con l'influencer venezuelana: il 33enne ha insinuato che Marzoli non sia realmente innamorata di lui e che non voglia essere fidanzata con lui. Dunque Daniele Dal Moro ha chiesto ai fan della coppia di essere lasciato in pace in modo da andare avanti per la sua strada.

L'annuncio di Dal Moro

Nella serata di domenica 26 novembre, Daniele Dal Moro sull'account professionale ha pubblicato un comunicato in cui ha affermato che lui e Oriana Marzoli si sono lasciati.

Poi ha proseguito criticando l'atteggiamento dell'ormai ex fidanzata: "Non è innamorata di me, non sono l’amore della sua vita come ha detto pochi giorni fa e non vuole stare con me ma vuole chiudere questa relazione". Inoltre il 33enne ha rivelato di aver effettuato il comunicato su richiesta dell'influencer: "Dice che non vuole sporcare il suo profilo parlando di questo".

Infine Daniele Dal Moro ha chiesto ai fan della coppia di essere lasciato in pace da questo momento in poi, in modo da poter andare avanti per la sua strada.

Oriana Marzoli preferisce il silenzio

Oriana Marzoli in questi giorni si trova a Madrid per rivedere i suoi affetti, ma anche per via dell'ennesima discussione avuta con Daniele Dal Moro.

Nei giorni scorsi, però, l'influencer aveva postato un video su TikTok e in cui ha spiegato ai follower di avere una luce diversa negli occhi perché le cose con Dal Moro si erano risolte: i due fidanzati stavano anche progettando di trascorrere il Natale a Verona e il Capodanno a Madrid.

Dunque l'annuncio da parte di Daniele Dal Moro ha un po' spiazzato i fan degli "Oriele".

Al momento Marzoli ha preferito la via del silenzio riguardo l'ennesima rottura con l'imprenditore veneto, ma non è escluso che presto decida di fornire la sua versione dei fatti.

Fan divisi sugli 'Oriele'

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si erano conosciuti al Grande Fratello Vip 7: sotto i riflettori avevano già dimostrato di avere entrambi due caratteri molto forti.

Sul social X non è passata inosservata l'ennesima rottura degli "Oriele". Un utente ha affermato: "A me fa abbastanza ridere come alcune persone continuino a shippare una relazione tossica. Potranno tornare insieme altre mille volte, ma la modalità è sempre la stessa: litigano, si lasciano e tornano insieme dichiarando di non poter stare l’uno senza l’altro". Un altro utente ha criticato Dal Moro: "Ma lui che continua a gettare fango su Oriana?". Al contrario un fan ha spezzato una lancia a favore di Dal Moro: "Se Oriana non voleva più stare con Daniele poteva dirlo". Tra i vari utenti c'è anche chi è convinto che si tratti solamente dell'ennesima discussione, ma che presto torneranno insieme.