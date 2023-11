Durante la puntata di giovedì sera del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha avuto modo di confrontarsi con gli altri concorrenti dopo le discussioni dei giorni precedenti.

Terminata la diretta, Anita Olivieri si è sfogata con Vittorio Menozzi, sostenendo che Massimiliano avrebbe iniziato a discutere con tutti senza un vero motivo ma solo per strategia, inoltre ha rivelato di aver sentito il coinquilino dire che si annoiava e che voleva creare delle dinamiche.

I dubbi di Anita

Parlando con Vittorio Menozzi, Anita Olivieri ha commentato il comportamento tenuto da Massimiliano Varrese negli ultimi giorni: "Dai, è palese che è tutto studiato". A tal proposito la concorrente romana ha spiegato come il giorno prima che Massimiliano discutesse con quasi tutti i concorrenti, lo ha visto vestito per tutta la notte fino alle 5 e le avrebbe anche detto di volerla corteggiare perché si stava annoiando.

Secondo Olivieri, inoltre, di recente Varrese si sarebbe avvicinato a Beatrice Luzzi e avrebbe iniziato a discutere con tutti solo per creare delle dinamiche all'interno della casa di Cinecittà: "Lui sta facendo caos per niente".

Infine Anita ha rivelato di non avere detto nulla a tal proposito in puntata per non creare caos, ma di essere sicura che la produzione sia in possesso di tutti i video che possano testimoniare la sua versione.

Letizia Petris dubita di Massimiliano

In precedenza anche Letizia Petris aveva sollevato dei dubbi sull'atteggiamento di Massimiliano Varrese. Secondo la fotografa di Riccione, lui avrebbe litigato con vari concorrenti solo per far parlare di sé durante la puntata di giovedì 9 novembre.

Petris infatti crede che i litigi innescati da Varrese siano nati dal nulla e peraltro che siano avvenuti con persone che sono sempre andate d'accordo con lui.

La ricostruzione dei fatti

Nella giornata di mercoledì Massimiliano aveva detto ad Angelica Baraldi di "abbassare la cresta" sebbene fra i due non fosse accaduto nulla di particolare.

Mentre i concorrenti erano a tavola, poi Varrese ha criticato Giuseppe Garibaldi sostenendo che si sarebbe avvicinato a Beatrice Luzzi solo per strategia, aggiungendo anche che sarebbe un falso che parla dietro alle spalle delle persone.

Nelle stesse ore Varrese aveva criticato anche Rosy Chin per via degli spazi in cucina di cui lei si sarebbe sostanzialmente impossessata, senza dare la possibilità agli altri di esprimersi. Dopo il litigio con Chin, Massimiliano però si era pi lasciato andare ad alcuni apprezzamenti sulla coinquilina per via di un ballo sensuale effettuato nel corso di un gioco.