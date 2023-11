Fiordaliso e Beatrice Luzzi hanno commentato il rapporto di Letizia Petris e Paolo Masella. La cantante si è domandata come faccia Letizia ad avere il freno a mano con un bellissimo ragazzo come Paolo. In replica, Luzzi ha sostenuto che Letizia potrebbe essere più attratta dalle ragazze visto che in passato ha avuto una relazione con una donna.

I dubbi di Beatrice Luzzi

Nella puntata di ieri, si è parlato dei concorrenti giovani che hanno il freno a mano tirato. In particolare, Fiordaliso in una clip ha detto di non riuscire a capire perché Letizia Petris fatica ad avere un rapporto speciale con Paolo Masella, visto che quest'ultimo si è dichiarato.

Nella giornata di oggi, Fiordaliso è tornata sull'argomento e ha detto a Beatrice: "Con due spalle così ma come fa Letizia a non aver ceduto subito?". Con tono del tutto ironico Luzzi ha risposto, dicendo che la concorrente di Riccione potrebbe essere attratta più dal genere femminile rispetto a quello maschile. Il riferimento dell'attrice non nasce dal nulla, ma dal fatto che in passato Letizia ha avuto una storia con una donna.

Tuttavia Letizia non ha mai fatto outing e attualmente risulta essere impegnata con un ragazzo da 3 anni.

Letizia si avvicina a Paolo

Mentre le due concorrenti si chiedevano per quale motivo Letizia Petris non fosse ancora caduta tra le braccia di Paolo Masella, la diretta interessata ha fatto dei passi in avanti.

Parlando con Rosy Chin, la concorrente di Riccione ha confidato di voler lasciare il fidanzato tramite un comunicato.

Letizia entro domenica vorrebbe comunicare ad Andrea di interrompere la storia. A detta sua, Paolo ha tutto ciò di cui sente di avere bisogno mentre la relazione con Andrea non sempre la farebbe stare bene.

Tra i due concorrenti nella giornata odierna, c'è stato un forte avvicinamento.

Dunque Letizia potrebbe avere deciso di lasciarsi andare con il macellaio, anche grazie alle parole di Fiordaliso.

Il commento di alcuni utenti del web

Le parole di Beatrice Luzzi su Letizi Petris non sono passate inosservate ai telespettatori del Reality Show. Sul social X, alcuni utenti hanno commentato con ironia la frase pronunciata dall'attrice.

Altri utenti invece hanno sostenuto che non c'è nulla di malizioso, proprio perché Petris in passato è stata impegnata con una donna. Secondo alcuni utenti, Letizia non si sarebbe lasciata andare con Paolo perché non lo troverebbe attraente. Infine altri utenti si sono detti che prima o poi tra i due coinquilini scoccherà la scintilla dell'amore e potrebbero essere la prima vera coppia di questa edizione.