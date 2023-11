Le anticipazioni di Uomini e donne nella settimana che va dal 6 al 10 novembre 2023, rivelano che per Silvio e Gabriella arriverà il momento della resa dei conti finale e il cavaliere deciderà di voltare pagina definitivamente.

Spazio anche alle vicende di Roberta che si ritroverà per l'ennesima volta ai ferri corti con Aurora.

Silvio chiude definitivamente con Gabriella a U&D

Le anticipazioni di Uomini e donne fino al 10 novembre rivelano che per Silvio e Gabriella arriverà il momento di capire quale direzione far prendere alla loro relazione.

Dopo le incomprensioni e i momenti di crisi dell'ultimo periodo, i due decideranno di intraprendere due strade differenti e sarà il cavaliere a maturare questa decisione.

Silvio infatti annuncerà di voler mettere la parola fine a queste relazione e quindi di voler chiudere con Gabriella. Un addio che non passerà inosservato dato che, dopo una serie di uscite insieme, tra i due sembravano esserci tutte le premesse per una storia d'amore solida e duratura.

Elena gelosa di Maurizio per colpa di Barbara

Spazio anche alle vicende di Elena e Maurizio: anche loro si ritroveranno a dover affrontare dei momenti di crisi in studio.

Un bacio strappato da Barbara a Maurizio, nel corso della sfilata femminile scatenerà la gelosia della dama che non potrà nascondere la sua ira.

Fra i due ci saranno dei momenti di tensione in studio, durante i quali il cavalieri proverà a far ragionare la dama per riportare la serenità ed evitare che si possa arrivare a delle scelte affretta e sconclusionate.

Dopo un lungo confronto in studio, Maurizio riuscirà a convincere Elena a non mollare la presa e insieme si diranno pronti a riprendere il loro percorso.

Roberta furiosa con Aurora nelle prossime puntate di U&D su Canale 5

Ma i colpi di scena non sono finiti qui perché le anticipazioni di U&D nella settimana 6-10 novembre rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova lite che vedrà coinvolte Roberta e Aurora. In particolare Di Padua sarà furiosa con la sua rivale e, dopo lo scontro di qualche settimana fa, tra le due si riaccenderà la scintilla e la tensione tornerà alle stelle.

Tra le assenze delle prossime puntate del talk show di Maria De Filippi, non passerà inosservata quella di Gero: il cavaliere non farà più parte del parterre over e, stando agli spoiler trapelati delle ultime registrazioni, avrebbe scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione e quindi farsi da parte.