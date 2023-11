Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 4 al 8 dicembre, confermano il ritorno di Lara Martinelli anche se questo avverrà in una modalità decisamente inaspettata. La donna, infatti, al suo risveglio si mostrerà pentita di tutte le sue azioni malvagie compiute in passato.

Nel frattempo Roberto e Marina saranno piuttosto irritati per il fallimento del loro piano. Inoltre i due avranno un altro problema da risolvere: la crescente complicità tra Ida e Diego.

Lara è diventata buona?

Nelle prossime puntate, Lara (Chiara Conti) si risveglierà e comincerà a pressare nuovamente Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) con le sue richieste.

Questa volta però ci sarà qualcosa di diverso in lei, la donna infatti non ostenterà la sua solita arroganza ma si mostrerà molto pentita per le sue azioni.

Ovviamente Roberto e Marina non le crederanno, tuttavia gli spettatori rimarranno, per un po', con un dubbio in merito al nuovo comportamento di Lara. La donna è realmente cambiata? O sta fingendo per ottenere la libertà e poi vendicarsi?

Lara potrebbe soffrire di un disturbo dissociativo di identità

Dando per buono che Lara sia effettivamente cambiata, c'è da fare una considerazione sullo stato mentale della donna. Gli incubi mostrati, nelle puntate precedenti, sembrano quasi suggerire la coesistenza di due personalità. Una buona che molti indentificano come Loredana e l'altra malvagia e manipolatrice che sarebbe la Lara che tutti hanno imparato ad odiare.

Anche nel caso in cui Lara sia effettivamente sincera, ci sarebbe poco da essere tranquilli. Se davvero la donna soffrisse di un disturbo dissociativo dell'identità, in lei sarebbero presenti due o più personalità distinte, ciascuna con comportamenti e caratteristiche uniche. In alcuni casi, la persona che ne è affetta può sperimentare amnesia e perdere il controllo delle azioni durante il passaggio da un'identità all'altra, il che la rende altamente pericolosa e instabile.

Roberto e Marina vogliono separare Ida da Diego

Roberto e Marina (Nina Soldano) guarderanno con forte apprensione la crescente complicità tra Ida (Marta Anna Borucinska) e Diego (Francesco Vitiello). Ferri e sua moglie si renderanno conto che l'influenza "positiva" di Diego potrebbe intralciare i loro piani. Se Ida, infatti, iniziasse a fidarsi del ragazzo potrebbe rivelargli la verità, mandando in frantumi i loro piani.

Risulta infatti evidente che Diego, a prescindere dalla conseguenze, spingerebbe la giovane a fare la cosa giusta, senza perpetuare questa messinscena.

In ogni caso Roberto e Marina riusciranno, momentaneamente, a tamponare la situazione pagando ad Ida un viaggio in Polonia. Ufficialmente i due lo faranno per permettere alla ragazza di riabbracciare i suoi cari ma in realtà sarà una mossa per tenerla lontana da Diego.