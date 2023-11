Ieri, in un momento di confidenza, Fiordaliso si è avvicinata a Ciro Petrone e ha rivelato di essere dispiaciuta che sia finito al televoto. Dal canto suo l'attore ha rassicurato la coinquilina spiegando che non si tratta di una vera e propria nomination, visto che nella puntata del giovedì del Grande Fratello di solito non viene mai eliminato nessun concorrente.

Le rassicurazioni di Ciro Petrone

Durante la 17^ puntata del GF Ciro Petrone è stato nominato dalla maggior parte dei suoi compagni d'avventura. Dunque è finito al televoto di giovedì insieme a Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Letizia Petris, Giampiero Mughini e Vittorio Menozzi.

In un momento di relax, Fiordaliso si è avvicinata all'amico e ha confidato di essere dispiaciuta che sia finito al televoto. Al contrario, Ciro ha detto di essere tranquillo e l'ha rassicurata: "Mica è una nomination, giovedì non esce nessuno".

Ciro-ratto si è fatto nominare sapendo che non è televoto eliminatorio.#grandefratello pic.twitter.com/vt8qvp1Yf8 — Lalla (@Lalla84455247) November 8, 2023

In realtà il concorrente non può sapere cos'accadrà nella puntata del giovedì. La stessa produzione per mescolare le carte in tavola si è resa più volte protagonista di alcuni colpi di scena. Inoltre il televoto in cui è finito finito Petrone non è così innocuo: il concorrente meno votato, infatti, finirà al televoto eliminatorio nella puntata di lunedì.

Di conseguenza anche Ciro è a rischio eliminazione.

Il commento di alcuni utenti del web

Nel frattempo la conversazione tra Ciro Petrone e Fiordaliso non è passata inosservata ai telespettatori. In particolare, sul social X, moltissimi utenti hanno criticato Ciro: "Cioè lui si è fatto nominare sapendo che non si trattava di un televoto eliminatorio?".

Un altro fan ha sostenuto di non sopportare nessuno del cast di quest'anno. Secondo un altro telespettatore, i concorrenti hanno reso immune Beatrice Luzzi per la stessa motivazione alla quale ha fatto riferimento Petrone: "L'hanno resa immune solo perché il televoto decide il preferito".

Il percorso di Ciro Petrone

Da qualche settimana a questa parte Ciro Petrone risulta avere perso brillantezza al GF.

Mentre prima era molto più scherzoso con tutti, adesso si isola spesso ed è più riflessivo. In varie occasioni il concorrente campano ha detto di non riuscire a dormire la notte, quindi il tutto si ripercuote sul suo stato d'animo giornaliero. Durante la 15^ puntata, Signorini ha fatto una sorpresa a Ciro con la speranza che possa tornare a essere quello dei primi giorni di "convivenza forzata". Al tempo stesso il conduttore del reality show ha spiegato a Petrone che nel momento in cui iniziano a sentire la mancanza dei loro affetti possono abbandonare il gioco.