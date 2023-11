Le anticipazioni di giovedì 16 novembre de Il Paradiso delle Signore annunciano che Matteo penserà di andare via. Il nuovo contabile sarà pronto a rassegnare le sue dimissioni dopo aver discusso con Marcello, ma Barbieri gli chiederà scusa invitandolo a restare. Anche Tancredi si pentirà di aver agito d'impulso dopo la sfuriata a Vittorio e cercherà un confronto con Matilde. Quest'ultima, invece, chiederà a Conti di perdonare suo marito per il suo comportamento, mentre al circolo ci sarà agitazione per l'elezione della nuova presidentessa. Infine, Vito apprenderà che la Tessuti Colombo ha dei problemi e avrà una buona idea per cambiare il suo futuro e quello di Maria.

Marcello proverà a rimediare con Matteo dopo lo scontro

La tensione tra Matteo e Marcello avrà delle conseguenze importanti. Portelli temerà per Maria dopo le minacce di Mancino e parlerà con Barbieri dei suoi problemi. Dopo aver saputo che suo fratello lo ha tenuto all'oscuro delle sue gravi difficoltà per settimane, Marcello avrà una dura reazione. Matteo si sentirà deluso dal comportamento di Barbieri, tanto che penserà di lasciare il suo posto da contabile. Portelli scriverà le sue dimissioni dal Paradiso delle signore e sarà pronto ad andare via, quando Marcello si renderà conto di aver esagerato. Barbieri chiederà scusa a suo fratello e lo inviterà a restare a lavorare per il grande magazzino.

Matilde si scuserà con Vittorio al posto di Tancredi

La puntata de Il Paradiso di giovedì 16 novembre vedrà al centro dei riflettori anche Tancredi che dopo la sfuriata al circolo tornerà sui suoi passi. L'uomo capirà di aver sbagliato a farsi guidare dalla gelosia e cercherà un confronto con Matilde. Basterà a ricucire il loro rapporto?

La signora Frigerio, nel frattempo, parlerà con Vittorio di quello che è accaduto e gli chiederà scusa da parte di suo marito. Al circolo ci sarà fermento per le prossime elezioni della nuova presidentessa: le due candidate saranno Flora e Fiorenza ed entrambe saranno decise a vincere.

Vito viene a sapere che la Tessuti Colombo ha difficoltà

Le anticipazioni de Il Paradiso raccontano che ci saranno novità anche per Vito, impegnato a trovare una soluzione per il suo futuro con Maria. Lamantia si renderà conto che per la sua fidanzata lasciare Milano e i suoi affetti per ricominciare in Australia sarebbe una grande rinuncia. Per provare a creare una vita con lei in Italia, l'uomo cercherà un'attività da rilevare e sembrerà arrivare un'ottima occasione. Vito sentirà parlare dei problemi della Tessuti Colombo e avrà un'idea che potrebbe dare una svolta al suo futuro con Maria.