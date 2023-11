Ariane vivrà un periodo buio nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, che la vedranno assoluta protagonista e fuori controllo. Dopo essere riuscita a evadere dalla prigione ed essersi resa responsabile di due rapimenti, la giustizia farà il suo corso. I giudici condanneranno Ariane all'ergastolo, cosa si inventerà davanti all'inevitabile destino?

La felicità dei Saalfeld sarà grande e alzeranno i calici al cielo per la loro vittoria, ignari della possibilità che Ariane possa cavarsela anche davanti a una condanna d'ergastolo.

Michael, dopo la confessione di Rosalie, preferirà lasciarla andare, rendendosi conto di non poter tenere al suo fianco una donna che non lo ama.

Tempesta d'amore trame nuovi episodi: Ariane deve scontare l'ergastolo

Ariane farà di tutto per non finire in prigione ma, dopo aver rapito Carolin, Michael riuscirà a farla arrestare. Anche in cella Kalemberg non si perderà d'animo e ingaggerà un uomo per prendere in ostaggio Josie.

Gli eventi non andranno come sperato per Ariane e inizierà il processo a suo carico. La difesa proverà a dichiararla incapace di intendere e di volere, ma il giudice deciderà per l'ergastolo.

Felici per il buon esito dell'udienza in tribunale, Paul e Constanze si avvicineranno molto e saranno sul punto di baciarsi, anche se verranno interrotti da Henning.

Michael lascia andare per sempre Rosalie

Spazio anche alla complicata situazione sentimentale di Michael, che ha baciato Carolin e che nello stesso tempo si sente profondamente in colpa nei confronti di Rosalie.

Le cose cambieranno dopo che Rosalie confesserà a Michael di essere andata a letto con Raphael facendolo sprofondare in uno stato di profonda delusione e rabbia. Le sue buone intenzioni di recuperare il loro rapporto non serviranno a nulla.

Quando Michael si renderà conto del profondo legame che unisce Rosalie e Raphael, deciderà di lasciarla andare per sempre e di non ostacolare più il suo futuro.

Ariane a pezzi davanti alla sua condanna

Raphael, ignaro di quanto sia successo, sarà deciso ad andarsene. Dopo essere stata lasciata da Michael, Rosalie correrà da lui, impedendogli appena in tempo di lasciare per sempre la cittadina. Tra i due trionferà l'amore?

Dopo la condanna di Ariane all'ergastolo seguito da detenzione preventiva, i Saalfeld alzeranno i calici brindando al loro successo. Kalemberg sarà a pezzi, ma nonostante la consapevolezza della sua condanna penserà a un modo per farla franca.