Dopo essere stata definita "gatta morta" sui social da Greta Rossetti, nella casa del Grande Fratello la concorrente Angelica Baraldi ha effettuato un ballo sensuale con Mirko Brunetti: su Instagram non ha tardato ad arrivare la replica di Greta.

Botta e risposta a distanza tra Greta e Angelica

Nella casa del reality la concorrente Angelica Baraldi ha affermato: "Ho voglia di fare la gatta morta stasera, perché decido io quando farlo, non quando vogliono gli altri". A quel punto si è avvicinata a Mirko Brunetti e ha fatto un ballo molto sensuale.

La scena non è passata inosservata a Greta Rossetti, la quale su Instagram ha replicato immediatamente sostenendo che fare la "gatta morta" ad Angelica uscirebbe spontaneo: "Sii te stessa, che sei la gatta morta per eccellenza". Nella parte finale del proprio sfogo Greta ha aggiunto: "Poi mi dicono che non devo dirlo sui social. Lei lo dice in televisione, io lo dico sui social, sono due mezzi diversi di comunicazione".

“Non devi neanche dire stasera faccio la gattamorta, perchè ti viene talmente tanto spontaneo che…non c’è bisogno di farlo, LO SEI proprio tu.”



GRETA ENDED GATTAMORTA.#grandefratello https://t.co/KXps91Dme8 pic.twitter.com/zeLBZs8ZJB — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) November 9, 2023

In queste settimane dentro la casa comunque Angelica Baraldi ha sempre detto di vedere Mirko Brunetti solo come un amico e anche lui ha preso le difese della coinquilina, spiegando che fra i due non c'è mai stata malizia e che appunto sono soltanto amici.

L'antefatto di lunedì sera

In occasione della puntata di lunedì sera c'era stato un faccia a faccia tra Greta Rossetti e Angelica Baraldi. Nell'occasione il conduttore Alfonso Signorini aveva chiesto alla concorrente di rimanere in salotto, facendole leggere un post pubblicato sui social in cui c'era scritto: "Croccantini per le gatte morte ne abbiamo?".

La gieffina - non avendo letto il mittente - aveva inizialmente pensato che il post fosse stato pubblicato dal suo fidanzato Riccardo. A quel punto però è entrata in casa Greta, ex di Mirko Brunetti, che ha criticato duramente l'atteggiamento di Angelica. Secondo lei, infatti, Baraldi le avrebbe mancato di rispetto visto che Mirko Brunetti lontano dai riflettori ha una situazione sentimentale in sospeso.

Dal canto suo Angelica si è difesa spiegando di avere instaurato solo un rapporto di amicizia con Brunetti anche perché è felicemente fidanzata.

A seguire nella casa di Cinecittà è entrato anche il fidanzato di Angelica Baraldi. Il 29enne ha rassicurato la compagna dicendo che non è deluso del suo comportamento e l'ha invitata a continuare il percorso come sta facendo, anche perché sono tutti orgogliosi di lei a casa. Inoltre l'ha spronata a mettersi più in gioco e ha criticato Greta Rossetti: "Io non accetto la morale da una persona che ha fatto la tentatrice a Temptation Island. È paradossale".