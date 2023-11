Ieri, al Grande Fratello Letizia Petris si è confidata con Beatrice Luzzi in merito al rapporto che ha con Paolo Masella. La ragazza ha precisato di non voler intraprendere una relazione sotto i riflettori, perché ha lasciato in sospeso alcune cose con il suo ex Andrea. Inoltre Petris è convinta che Masella in principio fosse attratto da Angelica Baraldi e Anita Olivieri.

Le paure di Letizia

Domenica 26 novembre, i concorrenti del GF hanno effettuato il gioco della bottiglia. In seguito a una penitenza Paolo Masella ha dovuto dire chi secondo lui è la ragazza più sexy della casa.

Al termine del gioco Letizia Petris si è rifugiata in giardino e parlando con Beatrice Luzzi ha rivelato di esserci rimasta male per la risposta di Masella: la giovane voleva che venisse descritta come la "più bella" e non la "più sexy" del reality show. Letizia Petris è consapevole che il suo ragionamento possa essere visto come una pretesa per "mollare" Paolo Masella, ma ha precisato che non è così. A tal proposito Petris ha sostenuto che le sue insicurezze la portano a pensare che sia stata una seconda scelta per Paolo Masella: secondo lei, il 25enne romano in principio era attratto da Angelica Baraldi e Anita Olivieri. In merito al flirt con Masella, Letizia Petris ha affermato: "Non mi butterò a capofitto finché non mi sento totalmente libera".

La concorrente di Riccione ha spiegato che ha ancora una situazione in sospesa con l'ex Andrea: tra i due la liaison non è giunta al capolinea per mancanza di sentimenti, ma per via di alcuni atteggiamenti che non rendevano Letizia felice. Sulla base di quanto dichiarato Petris ha riferito che attualmente non vuole esporsi sotto i riflettori, ma una volta uscita dal programma se Paolo Masella sarà ancora disponibile potranno conoscersi meglio e gettare le basi per una frequentazione solida.

I consigli di Beatrice Luzzi

Dopo aver ascoltato la coinquilina, Beatrice Luzzi ha espresso il suo punto di vista e ha cercato di dispensare dei consigli preziosi. In primis, è convinta che Paolo Masella sia sempre stato attratto da Letizia Petris. Dunque l'attrice ha fatto notare alla coinquilina di essere molto più elegante rispetto alle sue compagne d'avventura: Olivieri non avrebbe atteggiamenti femminili, mentre Baraldi ha sempre dichiarato amore per il suo Rick.

Secondo Luzzi, Paolo Masella da quando si è esposto nei confronti di Petris è una persona cambiata in positivo: a differenza dei primi giorni trascorsi al GF riesce a mettersi molto più in discussione. Infine Beatrice Luzzi ha precisato che Masella non può che essere fortunato ad avere al suo fianco una ragazza come Letizia Petris.