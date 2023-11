Mirko Brunetti non ha mai nascosto di essere rimasto scombussolato per l'ingresso al Grande Fratello di Perla Vatiero, la sua ex fidanzata. I due hanno spesso dei confronti rievocativi del loro passato e in numerose circostanze finiscono con teneri abbracci e affettuose carezze.

Ecco che durante l'ennesima chiacchierata tra i due, Brunetti ha ha ammesso di non vedere Perla come tutte le altre ragazze confidando che quando la Vatiero esprimere un giudizio per lui ha un peso molto importante.

Le dichiarazioni di Brunetti

Domenica 26 novembre, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono ritrovati a parlare in salotto: "Per me tu non sei le altre" ha affermato il giovane di Rieti.

Brunetti ha proseguito spiegando che quando Perla Vatiero esprime un giudizio su una qualsiasi situazione, per lui ha sempre un punto in più rispetto a ciò che dicono gli altri, anche per questo non vuole mai scambiare idee con lei in merito alla relazione in piedi con la compagna Greta Rossetti.

A proposito della sua situazione sentimentale il 26enne ha riferito di avere raggiunto nuove consapevolezze: a differenza del passato vuole mettere sé stesso al primo posto spiegando che con la Rossetti sta accadendo la stessa cosa di quando era fidanzato proprio con Perla Vatiero: il ragazzo ha infatti iniziato ad assecondare la nuova compagna per evitare discussioni, comportamento di per se poco sano che nel caso del rapporto con la Vatiero l'ha condotto ad una rottura.

Accadrà lo stesso con la Rossetti?

Perla Vatiero abbandona la conversazione e Mirko ci resta male

In un secondo momento la conversazione fra Mirko Brunetti e Perla Vatiero si è spostata in giardino. Il 26enne stava spiegando di essere stanco delle continue critiche, vorrebbe essere accettato con tutti i suoi pregi e difetti ribadendo di essere stufo di finire in mezzo alle polemiche anche quando ha un comportamento corretto nei confronti della persona che ha al suo fianco.

Ad un certo punto però la Vatiero ha fatto presente di avere freddo rientrando in casa, cosa che ha indispettito Brunetti che ha identificato in questa condotta una mancanza di interesse nel concludere il loro dialogo.

Greta Rossetti rompe il silenzio sui social

La situazione sta diventando pesante anche per la compagna di Brunetti, Greta Rossetti, che nei giorni scorsi si è servita di Instagram per prendere una posizione forte al riguardo: "Io oggi mi sono dissociata e non voglio più essere associata a certe cose sul mio profilo.

Ora partiranno diffide per i like falsi che sono stati pubblicati. Da giorni creano like finti e anche storie con la mia immagine. Creano anche commenti falsi. Se io voglio dire qualcosa la dico in faccia. Come avete visto, l’ho fatto anche con la diretta interessata. Io da oggi mi sono dissociata e tolta da questo triangolo. Ognuno pensi alla propria vita, io penso alla mia che è meravigliosa e la amo. Penserò solo a me così voi non pensate che io uso altra gente per emergere. Mi sono completamente dissociata. Ho una bocca".