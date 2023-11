La crisi matrimoniale tra Tancredi e Matilde sarà ancora al centro delle scene nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 di mercoledì 6 dicembre. Di Sant'Erasmo chiederà a Flora di stare dalla sua parte, ma la donna rifiuterà di dargli il suo aiuto. Nel frattempo Marcello incontrerà di nuovo la ragazza misteriosa e Salvatore avrà un'idea su chi possa essere. Vito, invece, troverà l'idea giusta per la proposta di nozze a Maria e chiederà l'aiuto dello staff di Vittorio. Quest'ultimo, nel frattempo, manderà a Matilde un regalo molto speciale sperando di conquistarla, ma lei prenderà una drastica decisione che potrebbe cambiare il suo futuro.

Attualmente le anticipazioni non svelano i dettagli sulla decisione presa da Matilde.

Tancredi pronto a riconquistare Matilde

A casa Di Sant'Erasmo la situazione sarà tutt'altro che serena e Tancredi cercherà un modo per rimediare ai suoi errori. Dopo aver scoperto le sue responsabilità nell'incendio del mobilificio Frigerio, Matilde non vorrà più avere nulla a che fare con suo marito, ma lui non si arrenderà. Tancredi sarà pronto a combattere per Matilde e si rivolgerà a Umberto. Quest'ultimo spingerà Flora ad aiutare Di Sant'Erasmo con i suoi problemi di cuore. La signora Gentile, tuttavia, non darà ascolto al suo compagno e si rifiuterà di appoggiare Tancredi per riconquistare Matilde. Di Sant'Erasmo dovrà cercare da solo una soluzione ai suoi problemi.

Vittorio pronto a stupire Matilde con un regalo speciale

Nel frattempo Matilde sarà anche tra i pensieri di Vittorio, molto amareggiato per il loro litigio. La signora Frigerio ha chiuso i ponti anche con lui quando ha saputo che era a conoscenza dell'oscuro passato di suo marito. Vittorio proverà a riconquistare il cuore di Matilde inviandole un regalo molto speciale con una dichiarazione d'amore.

La donna, tuttavia, prenderà una decisione drastica che potrebbe cambiare il suo futuro. Ci saranno grandi novità anche per Vito che finalmente sembrerà aver trovato l'idea giusta per stupire Maria con la proposta di matrimonio. Per mettere in pratica quello che ha pensato, Lamantia chiederà il sostegno dello staff del Paradiso delle signore.

Salvatore penserà di sapere chi è la ragazza misteriosa incontrata da Marcello

Ci sarà spazio anche per Marcello e la ragazza misteriosa che giorni prima aveva catturato la sua attenzione. La sconosciuta si imbatterà nuovamente in Barbieri e questa volta Salvatore penserà di conoscerla. Il figlio di Agnese, infatti, crederà di aver capito chi sia in realtà la ragazza misteriosa. Di chi si tratta? Le trame non specificano ancora chi possa essere questo nuovo personaggio.