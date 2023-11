L'incontro tra Mirko e Perla nella casa del Grande Fratello è solo rimandato: il 13 novembre Alfonso Signorini ha confermato che la ragazza sarà una nuova concorrente ed entrerà in gioco non appena si negativizzerà dal Covid. Sia durante che dopo il confronto che ha avuto con l'ex fidanzata Brunetti non ha trattenuto le lacrime, uno sfogo che ha aumentato la curiosità degli spettatori per quello che accadrà quando lei andrà a vivere tra le mura di Cinecittà. Greta pare non essere preoccupata per il futuro della sua relazione con Mirko e lo scrive sui social network.

Il pianto di Mirko durante il faccia a faccia al GF

L'ingresso di Perla nella casa del GF è sempre più vicino: quando guarirà dal Covid (a cui è risultata positiva a poche ore dal suo esordio tra le mura di Cinecittà), la ragazza diventerà ufficialmente una concorrente del reality Mediaset.

La sera del 13 novembre, però, Vatiero ha avuto la possibilità di confrontarsi con Mirko: i due si sono parlati a lungo in collegamento ma l'emozione ha preso il sopravvento quando Signorini ha chiesto ad entrambi quanto tengono all'altro da 1 a 100.

Se la protagonista di Temptation Island ha risposto "100", Brunetti ha spiazzato tutti dichiarando: "Mille, se lei dovesse chiedermi di scalare una montagna lo farei".

Nel pronunciare queste parole Mirko non ha trattenuto le lacrime e questa commozione ha coinvolto anche Perla che lo seguiva da una camera d'albergo.

Lo sfogo dopo la puntat del 13 novembre

Il pianto di Mirko è proseguito anche al termine della diretta: chi ha seguito il GF nella notte, infatti, racconta che il giovane è crollato emotivamente ripensando a Perla e a tutto quello che hanno condiviso in cinque anni di relazione.

Le lacrime di Brunetti hanno emozionato anche i telespettatori, soprattutto quelli che non vedono l'ora di assistere alla reazione del ragazzo alla notizia che Vatiero entrerà in gioco.

Un parere piuttosto condiviso sui social network, infatti, è che tra i due ex ci sarebbe ancora un sentimento e la convivenza nella casa più spiata d'Italia potrebbe favorire un ritorno di fiamma.

Entrambi i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island frenano su questo argomento, anzi Mirko ribadisce di essere innamorato di Greta e di considerare finita la storia con Perla.

La reazione della ex tentatrice Greta Rossetti

Se Perla ha usato i social network per far sapere di attendere con ansia il giorno in cui potrà entrare nella casa del GF, Greta ha avuto una strana reazione al confronto che è andato in onda su Canale 5 lunedì 13 novembre.

Al termine della puntata la single di Temptation Island ha condiviso tra le sue Instagram storie i messaggi d'affetto che le hanno inviato alcuni follower, soprattutto quelli in cui si sottolineava la dichiarazione d'amore che Mirko le ha fatto tra le mura di Cinecittà.

"Stai tranquillo amore, io sono felice se tu sei felice", ha scritto Rossetti sul web.

La ragazza fa sapere di non aver provato gelosia nel vedere il fidanzato faccia a faccia con la ex, anzi l'ha rassicurato aggiungendo: "Vorrei abbracciarti e dirti che sei un uomo con la U maiuscola. Sono fiera di te. Ti amo e ti sosterrò finché lo vorrai".

Non si sa ancora quando avverrà l'ingresso di Perla nella casa, potrebbe accadere già domani sera (il reality-show cambia programmazione e passa dal giovedì al mercoledì da questa settimana) ma tutto dipenderà dal suo stato di salute.