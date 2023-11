Durante la 21^ puntata del Grande Fratello Mirko Brunetti ha appreso che Greta Rossetti ha messo like a un post in cui veniva criticato. In un fuori onda il concorrente si è sfogato con Anita Olivieri e Perla Vatiero, sostenendo di non sapere se chiudere o meno la storia con l'attuale fidanzata. Il giovane ha precisato di non avere mai pregato nessuno per stare insieme a lui.

Il precedente

Nei giorni scorsi, Mirko Brunetti ha confidato ai suoi compagni d'avventura di non essere indifferente all'ingresso nella casa da parte della sua ex Perla. Nel commentare l'atteggiamento dell'ex volto di Temptation Island, un utente ha pubblicato un post su TikTok: "La verità è che avete perso sia se siete Perla sia se siete Greta.

Perché la guerra la vincete se quelli come Mirko li mandate a quel paese".

Tra le persone che hanno deciso di mettere un like c'è stata anche Greta Rossetti. Ovviamente non è possibile sapere se abbia condiviso tutto il post oppure solamente una parte.

Lo sfogo di Brunetti

Dopo aver appreso del gesto della sua attuale fidanzata, Mirko Brunetti ha deciso di esprimere alcun commento. Tuttavia il concorrente è stato pizzicato in un fuori onda in cui ha criticato Greta Rossetti: "Non so se dire addio dopo in confessionale". Poi ha affermato: "Mi mandasse a quel paese, io non supplico nessuno".

Poco dopo in confessionale il concorrente ha confermato di esserci rimasto male. Inoltre ha riferito di avere mandato dei segnali importanti a Greta, ma quest'ultima non sembra capire.

Secondo Anita Olivieri, l'attuale fidanzata di Mirko ha sbagliato quindi è giusto che lui pensi se interrompere la relazione o meno. Al contrario, Perla Vatiero ha invitato il suo ex Mirko a pensarci bene prima di prendere una decisione affrettata. La reazione di Greta sul fuori onda di Mirko Brunetti non ha tardato ad arrivare: "Attendo".

Mirko e Perla: la situazione attuale

Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha mostrato una clip riguardante la "cconvivenza forzata" di Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Tutti i concorrenti hanno notato una grande complicità fra i due ex, tanto che Ciro Petrone (prima di comunicare il ritiro dal GF) si è detto convinto che Perla sia ancora innamorata del suo ex.

Nella clip si sente Brunetti dire che tra lui e Perla mancava solo la fede nuziale per essere sposati, poiché durante la convivenza hanno fatto progetti per il futuro e sognavano in grande. Inoltre ha elogiato la ex sostenendo di averla trovata molto più matura rispetto al periodo in cui stavano insieme. Incalzato da Signorini, Mirko Brunetti ha ammesso di aver trovato in Greta Rossetti alcuni pregi che non riusciva più a vedere in Vatiero.