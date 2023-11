Terminata la 21^ puntata del Grande Fratello, Perla Vatiero ha criticato Greta Rossetti (attuale fidanzata del suo ex Mirko Brunetti). Secondo la concorrente, Greta Rossetti è una persona che non si è fatta scrupoli nei suoi confronti. Dunque dovrebbe comprendere il feeling instaurato tra Angelica Baraldi e Mirko Brunetti, visto che anche da parte di Angelica non c'è alcuna malizia.

Il commento di Perla

Durante la diretta, Alfonso Signorini ha parlato del feeling che c'è tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi. Al termine della puntata i concorrenti hanno continuato ad esprimere un giudizio su tale dinamica e Massimiliano Varrese ha spezzato una lancia a favore di Greta Rossetti: "Uno dovrebbe farsi degli scrupoli prima di dire certe cose e ferire chi c’è fuori".

Dal momento che Perla Vatiero ha assistito alla conversazione si è sentita in dovere di spezzare una lancia nei confronti di Angelica.

Secondo lei, è sbagliato dire che bisogna portare rispetto a Greta Rossetti poiché avendo partecipato a Temptation Island è in grado di comprendere determinati contesti. Inoltre ha aggiunto: "Scrupoli di che? Parliamo di una persona che…non voglio andare oltre dai. Non si è fatta scrupoli quando era dal lato opposto". Il riferimento è al fatto che Greta Rossetti che ha deciso di intraprendere una storia con Brunetti, nonostante fosse a conoscenza che avesse una relazione in sospeso.

Greta Rossetti contro Mirko Brunetti

In puntata, Alfonso Signorini ha mostrato a Mirko Brunetti un like di Greta Rossetti in cui un utente ha sostenuto che ragazzi come Mirko dovrebbero essere mandati a quel paese.

In un fuori onda Mirko ha confidato ad alcuni suoi compagni d'avventura di essere confuso: "Non so se dire addio a… (Greta) dopo in confessionale".

Greta Rossetti dopo essere stata messa al corrente delle dichiarazioni di Mirko Brunetti, ha scritto su Instagram: "Attendo".

Lo sfogo di Mirko Brunetti

Parlando con Massimiliano Varrese, Mirko Brunetti ha ribadito che fra lui e Angelica Baraldi c'è solamente amicizia com'è normale che sia tra due ragazzi di 25 anni.

In merito al like messo da Greta Rossetti, il gieffino ha sbottato: "Non è quello che voglio nel mio rapporto". Sulla base di quanto dichiarato Mirko ha rivelato che in un relazione vuole essere sé stesso senza avere delle limitazioni. Nel momento in cui comprendo che sta mancando di rispetto alla persona con cui è fidanzato, Mirko ha ribadito di essere il primo a prendere le dovute distanze.

A detta di Brunetti, l'atteggiamento di Greta risulta essere infantile: "Sono ragazzate da bambine di 15 anni". Infine ha ribadito che non cambierà atteggiamento nei confronti di Angelica.