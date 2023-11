I baci che Mirko e Greta si sono scambiati nel corso dell'ultima puntata del GF non hanno lasciato indifferente Perla. La ragazza ha commentato la diretta del 6 novembre sui social network, dove ha anche svelato di aver rifiutato ben due confronti che gli autori le avrebbero proposto di fare con l'ex fidanzato. Vatiero ha ammesso che entrerebbe nella casa solo per restarci, quindi nel ruolo di concorrente e non in quello di ospite.

I faccia a faccia di Rossetti

Come aveva anticipato sui social, ieri Greta Rossetti è entrata nella casa del GF per confrontarsi prima con Angelica e poi con Mirko.

Il faccia a faccia tra le due ragazze non è piaciuto a Brunetti, che si è detto imbarazzato dal comportamento infantile e poco rispettoso della fidanzata.

Il romano si è anche scusato con la coinquilina per il "gatta morta" che le ha detto la sua dolce metà, un'espressione che non è piaciuta neppure al compagno di lei Riccardo ("Non permetto ad una tentatrice di Temptation Island di farti la morale").

Poco dopo la coppia si è ritrovata fuori la porta rossa e, dopo un iniziale momento di freddezza, è tornato il sereno: è stato Alfonso Signorini a spingere Mirko verso Greta, spronandolo ad abbracciarla e a baciarla nel rispetto dell'amore che dice di provare per lei.

Le frecciatine all'ex dopo i baci con Greta

Mentre la puntata del reality era ancora in onda Perla ha avviato una diretta sui social network e ha risposto alle domande di alcuni fan.

La ragazza ha elogiato il fidanzato di Angelica e le parole che ha usato all'interno della casa, dopodiché ha commentato così la pace tra Mirko e Greta: "Ho visto e non mi infastidisce.

In questo momento mi sono raffreddata e dico che non lo amo".

"Caratterialmente ero troppo per lui, mi soffriva", ha aggiunto Vatiero sempre in riferimento all'uomo con il quale ha fatto coppia per circa 5 anni.

Dopo aver punzecchiato Brunetti la protagonista di Temptation Island ci ha tenuto a spiegare perché non si è ancora palesata tra le mura di Cinecittà per parlare con l'ex.

"Mi hanno contattata quelli della produzione ma ho detto no. Non vado a Roma per fare questi confronti, quindi per quello non mi vedrete", ha fatto sapere la giovane napoletana.

L'assist a chi lavora per il GF

Perla ha anche svelato di aver rifiutato ben due confronti con Mirko e il motivo è perché non pensa servano a qualcosa.

Con queste parole, però, la ragazza non ha escluso un suo futuro al Grande Fratello.

"Non so nulla. Ho detto no ai confronti ma entrare per fare la concorrente è diverso", ha puntualizzato Vatiero sui social network.

Anche se tra le righe, dunque, l'ex protagonista di Temptation Island ha fatto sapere che prenderebbe in considerazione la proposta di partecipare al reality-show anche se ad oggi ha declinato un paio di ospitate.

I rumor sul possibile ingresso di Perla nella casa più spiata d'Italia circolano da settimane e gli addetti ai lavori potrebbero decidere di sbilanciarsi in tal senso proprio dopo aver visto i baci e la riappacificazione tra Mirko e Greta.