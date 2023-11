Le anticipazioni di Un posto al sole in merito alle puntate di giovedì 16 e venerdì 17 novembre raccontano che il piano di Roberto Ferri e Marina Giordano di mettere in cattiva luce Lara Martinelli davanti alle altre detenute darà i suoi primi risultati. Nel frattempo Eduardo Sabbiese sarà chiamato a fuggire da Tony e dai camorristi, così il mafioso deciderà di rifugiarsi a casa di Clara Curcio: quando, però, Alberto Palladini andrà a far visita alla sua ex rimarrà sgomento vedendola in compagnia di Eduardo. Intanto Raffaele farà in modo di togliersi di torno Renato Poggi spingendolo a impegnarsi in un'attività salutare.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Gabriella cederà all'accordo con Marina

Gli spoiler degli episodi del 16 e 17 novembre, rivelano che proseguiranno i tentativi di Marina di liberarsi in via definitiva di Lara e ciò spingerà Gabriella ad accettare l'accordo della signora Giordano a qualunque costo. Per raggiungere lo stesso obiettivo Roberto, invece, avrà in mente un piano meno drastico ma all'apparenza ugualmente proficuo.

Eduardo, successivamente, dovrà gioco forza dare inizio alla sua fuga da Tony e i camorristi, così Sabbiese penserà bene di nascondersi a casa di Clara.

Alberto farà visita a Clara e rimarrà senza parole trovandola in compagnia di Eduardo

Le trame di Un posto al sole per ciò che concerne le puntate di giovedì 16 e venerdì 17 novembre anticipano che Alberto andrà a fare una visita a Clara e rimarrà esterrefatto trovando l'ex partner in compagnia di Eduardo. Sconcertato dall'amara sorpresa, Palladini deciderà di prendere una decisione particolarmente severa nei riguardi di Curcio.

Rossella Graziani, intanto, riuscirà a persuadere il futuro sposo Riccardo Crovi a cimentarsi in un'attività troppo spesso procrastinata.

Roberto e Marina metteranno in cattiva luce Lara agli occhi delle altre detenute

Il piano di Roberto per danneggiare Lara in galera consisterà nel mettere la dark lady in cattiva luce agli occhi delle altre detenute così da rendere la permanenza della donna in galera più complicata possibile.

I coniugi Ferri, grazie a tale piano, inizieranno a vedere i primi risultati del loro impegno a screditare Martinelli.

Raffaele, intanto, mal tollererà l'ingombrante presenza dell'amico Renato sempre nei paraggi, così elaborerà un piccolo escamotage per toglierselo di torno per un po'. Giordano, infatti, spingerà Poggi a intraprendere un'attività salutare per il suo benessere.