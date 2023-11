Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate su Rete 4 si concentrano sulla delusione di Michael, il quale verrà a sapere da Rosalie che lo ha tradito con Raphael.

Ariane sarà impegnata nel processo a suo carico, dopo essere evasa dalla prigione e aver preso in ostaggio Carolin, salvata poi da Michael, che ha chiamato la polizia per far arrestare la perfida Kalemberg.

Rosalie confessa di essere andata a letto con Raphael

Drammi d'amore in arrivo per Michael, afflitto dai sensi di colpa per aver tradito Rosalie con Carolin. Il medico avrà però un'amara sorpresa, quando Rosalie gli confesserà di essere stata a letto con Raphael.

A quel punto Michael cercherà conforto in Andrè, che lo metterà davanti alle sue responsabilità: in fondo, è stato lui il primo a tradirla con Carolin e per la quale prova un forte sentimento.

Rosalie proverà a chiarire la sua posizione ma Michael, profondamente deluso, la caccerà via.

Intanto inizierà il processo contro Ariane che si sarà messa d'accordo con il suo avvocato per farsi passare incapace di intendere e volere. Christoph chiederà quindi aiuto a Erik, proponendo di prendersi tutta la colpa. Quando Ariane verrà a conoscenza dei movimenti dei suoi avversari, farà una misteriosa telefonata: cosa avrà in mente?

Josie viene rapita per ordine di Ariane

Il processo ai danni di Ariane prenderà una svolta inattesa quando verrà a sapere che Erik è pronto a testimoniare.

Non sapendo che altro fare, ordinerà a Orlow di rapire Josie.

Affinché possa guadagnare tempo utile, Constanze riuscirà a rimandare l'udienza. L'assenza di Josie metterà Erik, Paul e Yvonne in allerta e inizieranno a cercarla, non ottenendo alcuna informazioni da parte dell'avvocato di Ariane.

Rosalie implora il perdono di Michael

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Michael proverà a mettere da parte la rabbia per la confessione di Rosalie, sentendosi a sua volta in colpa per aver baciato Carolin.

Sarà così che Michael le darà la possibilità di spiegare le ragioni che l'hanno portata a passare la notte con Raphael.

Rosalie implorerà il suo perdono, ricordandogli quanto lo ami. I due proveranno a ricucire il loro rapporto, ma il medico noterà un particolare che lo metterà di nuovo in allerta.

Shirin, nel frattempo, starà accanto a Josie, che sta attraversando un momento doloroso: non si capaciterà del fatto che Paul si sia avvicinato di nuovo a Constanze e non capirà le motivazioni che hanno spinto la ragazza a perdonarlo. La stessa Shirin sarà dispiaciuta per la sua complicata situazione sentimentale e, nonostante provi a consolare la sua amica, non farà altro che pensare a come risollevarsi dal suo profondo dolore.