Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5 a tenere banco sarà l'arrivo di Betul ad Adana. La figlia di Sermin e Sabahattin metterà subito in chiaro le sue intenzioni: vendicarsi di Demir per i torti subiti dalla sua famiglia estromessa dall'eredità e per farlo sfrutterà la scoperta della tresca tra Yaman e Umit. Entrerà in possesso di una foto che ritrae i due ex amanti insieme e la distribuirà per tutta Cukurova. All'interno della famiglia Yaman si creerà uno scandalo e Demir, fortemente imbarazzato, non saprà come uscire indenne da questa situazione.

Betul vuole vendicarsi di Demir

Un nuovo personaggio presto animerà le puntate della soap. Betul, la figlia di Sermin, farà ritorno in paese dopo aver divorziato dal marito Pierre. La prima mossa della ragazza sarà quella di ricomprare la piccola villa accanto a quella degli Yaman, rendendo infinitamente felice la madre. Ben presto, però, renderà chiari i suoi intenti.

Betul rivelerà alla madre che ha intenzione di riprendere potere all'interno della società di famiglia, vendicandosi così di Demir. Secondo la giovane ha appoggiato la madre Hunkar per eliminare Sermin dalla linea di successione dopo la morte del nonno Sarafettin e l'ha fatto solo per entrare in possesso delle sue ricchezze. A tale scopo, dopo aver scoperto che Sevda è la vera madre di Umit, Betul imporrà Sermin di non farne parola a Demir per sfruttare la notizia a suo vantaggio.

Il tradimento di Demir viene svelato a tutta la città

La mossa successiva di Betul sarà quella di entrare in contatto con Umit e a tale scopo fingerà di svenire davanti alla macchina della dottoressa. Il piano di Betul sembrerà procedere bene, visto che tra le due giovani si instaurerà una certa sintonia che si rafforzerà nel momento in cui, durante una festa per commemorare Hunkar, la figlia di Sermin rivelerà alla dottoressa di essere a conoscenza della relazione extraconiugale intrattenuta tra lei e Demir.

Betul si schiererà subito dalla parte di Umit, tant'è che quando troverà una foto compromettente della sua nuova amica e Demir insieme non esiterà a farne tante copie per distribuirle in tutta la città. Betul metterà in forte imbarazzo Demir, e sia lei che la madre saranno liete nel vedere Yaman in difficoltà. Il triangolo tra lui, Zuleyha e Umit sarà sulla bocca di tutti, e Betul gongolerà per la sua vittoria.