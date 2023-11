Mancano poche ore ad una nuova puntata del Grande Fratello, prevista per lunedì 6 novembre 2023. E ad aprirsi e confidare i suoi timori è stato Giuseppe Garibaldi. Il ragazzo ha confessato a Beatrice Luzzi di essere geloso del rapporto tra la donna e Massimiliano Varrese.

La gelosia di Garibaldi nei confronti di Varrese

Tra Varrese e Luzzi non scorre buon sangue dalla prima puntata, mentre invece Giuseppe Garibaldi ha da subito palesato un interesse per la donna. Tuttavia, nelle ultime settimane, il rapporto tra il bidello e l’attrice si è decisamente complicato.

Nella serata di domenica 5 novembre, appartandosi in piscina, Giuseppe ha manifestato la sua gelosia a Beatrice. Il ragazzo ha ammesso di aver provato, in alcune circostanze, un certo fastidio per il legame nato tra l’attrice e Massimiliano. Dal canto suo però, Beatrice non riesce a capire a cosa sia legato tale fastidio e afferma: “Lascia stare me e Massimiliano”. Garibaldi ha continuato a spiegare i motivi della sua gelosia, dicendo: “Provo fastidio per il vostro legame e mi sono infastidito quando ieri sera hai rifiutato il mio invito a ballare per stare invece con Massimiliano a ridere e scherzare”. L’attrice, ascoltando le parole di Giuseppe, si è poi lasciata andare ad un sorriso, ammettendo che anche lei si è sentita infastidita per l’aereo mandato per lui e Anita.

I due hanno continuato a stuzzicarsi fino a quando il ragazzo ha concluso con il sorriso dicendo: “Se c’è qualcosa che ci da fastidio, diciamocelo”.

Un massaggio per Massimiliano da parte di Beatrice

La casa del Grande Fratello, però, riserva molte sorprese e, a seguito di una prova, Beatrice ha dovuto fare un massaggio a Massimiliano Varrese.

Durante la serata di domenica 5 novembre, il GF ha proposto ai concorrenti un gioco che consisteva nell’indovinare il numero di fagioli presenti all’interno di un contenitore. Il concorrente che si avvicinava di più al totale, poteva scegliere per un giorno intero, un coinquilino a cui chiedere servigi e attenzioni. Ad aver vinto è stato Massimiliano, il quale ha scelto Beatrice dicendo: “Non mi dispiacerebbe un bel massaggio da Beatrice”.

Tra imbarazzo, risate e commenti, Luzzi ha svolto il suo primo incarico facendo un massaggio con cura al viso e alle mani di Massimiliano. Non resta che attendere le prossime ore per scoprire quale altra richiesta dovrà soddisfare Beatrice per Massimiliano Varrese.