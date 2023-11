Nella casa del Grande Fratello la tensione, dopo quasi due mesi di reclusione, cresce sempre di più. Nella giornata di martedì 7 novembre, Massimiliano Varrese ha avuto un faccia a faccia con Giuseppe Garibaldi, accusando quest’ultimo di aver intrapreso una relazione con Beatrice Luzzi solo per convenienza.

Varrese sbotta contro Giuseppe

La giornata di martedì 7 novembre è stata particolarmente difficile per Varrese. L’attore infatti ha avuto prima un faccia a faccia con l’intero gruppo, lamentandosi di ricevere poca sensibilità rispetto a quella che lui prova nei confronti di tutti e dopo direttamente con Giuseppe, che ha definito Varrese stesso come un giocatore puro.

Approfittando di un momento da solo con lui, Varrese ha così deciso di tuonare contro Garibaldi: “Tu ti sei messo con Beatrice solo perchè ti conviene”. L’attore ha poi aggiunto che soprattutto all’inizio, Garibaldi ha adottato più volte delle strategie per cercare di ottenere consensi da parte del pubblico. In tutta risposta il ragazzo ha replicato in modo secco: “Io ho dimostrato che, anche se non sto con Bea, gli aerei li ricevo comunque e il pubblico mi vuole lo stesso”. La risposta non ha convinto Massimiliano il quale, fiero di portare avanti la sua teoria e di aver smascherato Garibaldi, ha rincarato la dose: “Te lo sei confermato da solo. Lo sai bene che se stai con Beatrice ti senti più forte.

Non lo fai solo per quello, ma lo fai anche per quello”.

Poco dopo Varrese si è confidato con Vittorio, dicendo di essersi risentito per via delle parole pronunciate da Garibaldi nei suoi confronti. “Lui ha pensato che io oggi stessi recitando, questa è malizia. Ancora una volta ha cercato di farmi passare per quello che non sono, mentre io sono sempre stato dalla sua parte”.

“Sai bene che quando c’è Bea di mezzo, lui non capisce più nulla” ha replicato Vittorio.

Ritorna il sereno tra Garibaldi e Luzzi

Dopo giorni di turbolenze, nella casa del Grande Fratello sembra dunque essere ritornato il sereno tra Garibaldi e Beatrice. Nella serata di martedì 7 novembre, dopo cena, i due si sono isolati in giardino e si sono scambiati delle riflessioni sulla puntata di lunedì 6 novembre.

La Luzzi ha esordito dicendo di essere molto felice di aver rivisto il suo ex marito Alessandro e di essere molto serena del fatto che a casa stiano tutti bene. A questo punto i due si sono lasciati andare ad un tenero abbraccio, a qualche carezza e anche a qualche bacio rubato. Sembra dunque che tra i due, dopo momenti di alta tensione, sia tornato nuovamente il sereno.

La prossima puntata del Reality Show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda giovedì 9 novembre.