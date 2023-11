Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste su Rai 3 rivelano che Rosa riuscirà a salvarsi dopo il terribile attentato messo in atto dal perfido Sabbiese che l'ha vista coinvolta.

Viola, invece, si ritroverà a fare i conti con la decisione inaspettata di Damiano che dopo aver vissuto dei momenti di terrore per la sua famiglia, deciderà di prendere le distanze dalla figlia di Ornella e mettere in stand-by il loro rapporto sentimentale.

Rosa si salva dopo l'operazione ed è fuori pericolo

Le nuove trame della soap opera previste durante il mese di novembre raccontano che Rosa riuscirà a salvarsi dopo l'operazione d'urgenza alla quale verrà sottoposta.

I medici tenteranno il "tutto per tutto" per salvarle la vita e in tal modo evitare il peggio: la donna mostrerà una grande forza e una tenacia tale da permetterle di superare anche questo ostacolo.

Tuttavia Rosa riuscirà ad uscirne vincitrice: la donna supererà nel migliore dei modi la delicata operazione alla quale verrà sottoposta e si salverà.

In questo modo, quindi, la donna potrà tornare dai suoi familiari e in primis dal suo amato bambino. Nelle ore in cui la mamma veniva sottoposta a questa delicata operazione ha chiesto di restare al suo fianco in ospedale e non allontanarsi.

Damiano decide di stare al fianco della sua famiglia e del suo bambino

Tutti potranno così tirare un sospiro di sollievo, in primis Damiano che si è sentito fortemente in colpa per quello che è successo, consapevole del fatto che l'obiettivo primario da colpire fosse lui.

Proprio per questo motivo il poliziotto deciderà di dedicarsi anima e corpo alla sua famiglia: non vuole concedersi ulteriori distrazioni dopo quello che è successo.

In questo momento il suo obiettivo primario è quello di dedicarsi al suo bambino per cercare di aiutarlo a risolvere il trauma che ha vissuto e dargli così un supporto morale e psicologico importante.

Viola viene rifiutata, Eugenio vuole sapere la verità nelle prossime puntate di Upas

Questa scelta di Damiano avrà delle nefaste conseguenze sul futuro sentimentale con Viola: quest'ultima aveva deciso di chiudere la sua relazione con Eugenio per viversi questa nuova favola d'amore col poliziotto, ma si ritroverà a fare i conti con il suo rifiuto.

Damiano non vorrà concedersi a questa nuova relazione, motivo per il quale Viola si ritroverà sola e dovrà fare i conti anche con la reazione negativa del suo compagno.

Eugenio non gradirà affatto questa presa di posizione improvvisa della sua compagna, motivo per il quale si dirà disposto a tutto pur di scoprire la verità su cosa sia successo a sua insaputa.