Le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe da lunedì 20 a domenica 26 novembre raccontano che André a causa dei suoi debiti gestirà un servizio di ristorazione con i piatti della cucina dell'hotel, così Werner notando delle irregolarità reiterate sospetterà che dietro gli ammanchi possa esserci Josie.

Henning, intanto, sorprenderà Shirin e Gerry mentre si baciano, nel frattempo Ceylan deciderà di rompere la relazione sentimentale col sommelier. Christoph, infine, chiederà a Werner ed Erik perché stanno indagando sul suo passato, intanto Carolin confesserà a Michael di amarlo.

A seguito dell'arresto di Ariane, Michael verrà prontamente portato in ospedale e Carolin non ci metterà molto ad accorgersi dell'eroismo messo in campo dall'amico per salvarla dalle grinfie della dark lady, così Lamprecht confesserà al primario di amarlo. Tale rivelazione stupirà anche la stessa Carolin che destabilizzata dalla sua stessa euforia dialettica se ne andrà dalla stanza della clinica lasciando Michael arrabbiato.

Werner, poco dopo, grazie a un detective scoprirà che l'ex di Christoph, ovvero Alexandra, è la nuova azionista dell'hotel, nel frattempo Erik andrà nuovamente a trovare Kalenberg in gattabuia e le dirà che probabilmente Schwarzbach odia Christoph ancora più di lei.

André, nel tentativo di ripagare i suoi debiti derivanti dall'eredità fallita, gestirà un servizio di ristorazione aggiuntivo utilizzando i piatti della cucina del lussuoso hotel, ma ben presto suo fratello finirà per accorgersi degli ammanchi e chiederà a Konopka di fornirgli al più presto fatture e inventario. Quando Werner il giorno seguente noterà ancora delle irregolarità in cucina penserà che le stesse possano essere causate da Josie.

Shirin lascerà Henning

Henning sorprenderà Shirin e Gerry mentre si baciano, col cugino di Constanze che faticherà a credere che la sua partner possa aver perso la testa per il giovane Richter. Shirin, successivamente, dirà a Gerry di nutrire dei profondi sentimenti nei suoi riguardi e di vedere un futuro assieme a lui e non con Henning, ma il golfista non vorrà prendere decisioni frettolose e, al contempo, si sentirà vincolato dalla promessa fatta a Merle.

Christoph noterà che Erik e Werner stanno curiosando nel suo passato, così chiederà subito lumi ai diretti interessati, ma non ci vorrà molto all'albergatore per scoprire che il motivo risiede nell'identità della nuova azionista dell'hotel, cioè la sua ex Alexandra.

A quel punto, il padre di Tim temerà che Ariane possa persuadere Alexandra a schierarsi contro di lui, ma poi riceverà un'e-mail.

Christoph, inoltre, avrà dei problemi coi numeri durante una riunione e ciò non passerà inosservato a Erik che sottolineerà le manchevolezze di Saalfeld, così quest'ultimo proverà a nascondere la sua acalculia reagendo in maniera provocatoria e Vogt ribatterà a tono dicendogli di aver avuto una parentesi passionale con Yvonne.

Werner, alla luce degli ammanchi e delle irregolarità in cucina, manderà in ferie Josie sino a nuovo ordine credendola l'artefice dei furti, ma la giovane Klee cercherà di spingere André a confessare tutto al fratello, rivelazione che al cuoco verrà parecchio complicata da sviscerare.

Shirin, nonostante il rifiuto di Gerry, deciderà di rompere la relazione sentimentale con Henning, nel frattempo lo stesso Richter dirà all'amica di non essere certo di voler restare assieme a Merle. A fronte di ciò, l'inserviente farà presente a Gerry che è disposta ad aspettarlo.

Rosalie, in ultimo, troverà la banconota da dieci euro sulla quale Raphael aveva scritto il suo numero di telefono, così la gestrice del Café Liebling si ricorderà di quando l'escort le aveva detto che erano anime gemelle. Quando, però, Engel deciderà di non prendere il biglietto temerà di aver perso il suo treno diretto per la felicità.