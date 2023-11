I due Kdrama in onda ora, Castaway Diva di TvN e My dearest parte 2 di MBC, stanno avendo un successo strepitoso sia in Corea del Sud che in Italia.

Nella serata del 4 novembre, il numero di spettatori di My dearest è più che raddoppiato, raggiungendo un nuovo massimo storico per la parte 2. Secondo Nielsen Korea, l'ultimo episodio della storia d'amore tra Gil-chae e Jang Hyun ha ottenuto una valutazione media nazionale dell'11,4%. Ha così occupato il primo posto nella sua fascia oraria su tutti i canali. My dearest è stato anche il programma più visto dell'intera giornata tra i telespettatori tra i 20 e i 49 anni, grazie ai quali ha ottenuto una valutazione media del 3,8%.

Nel frattempo, il nuovo drama di Park Eun-bin, Castaway Diva, ha continuato la sua tendenza al rialzo, ottenendo i punteggi più alti finora con il suo terzo episodio. Questa commedia romantica molto particolare si è classificata al primo posto nella sua fascia oraria su tutti i canali via cavo con una valutazione media nazionale del 5,6%.

My dearest: una storia romantica

My dearest è il kdrama storico del secolo. La sua storia profondamente romantica, tragica ed emozionante sta facendo il giro del mondo. Come ha detto la stessa sceneggiatrice del Kdrama, My dearest è ispirato al colossal Via col Vento, ma del tutto rivisitato in chiave storica coreana.

il drama è ambientato in un periodo storico molto difficile per la Corea, quando nel 1600 circa la dinastia Qinq cinese invase il Joseon.

Ed è durante questi eventi che nasce una storia d'amore grandiosa tra Jang Hyun, un uomo misterioso e libertino, e Yoon Gil-chae una donna bellissima quanto viziata. I due verranno colpiti dall'invasione e saranno costretti a dividersi continuamente. Continueranno a trovarsi e perdersi lungo questa terribile guerra ma il loro amore sarà più forte di qualsiasi cosa.

Questo spettacolare Kdrama è composto da un totale di 21 episodi da circa 1 ora. Nel nostro paese My dearest è visibile sulla piattaforma Viki Rakuten.

Castaway Diva parla di una ragazza costretta a scappare

Castaway Diva è un successo garantito grazie alla sua grandiosa protagonista, Park Eun-bin, che da anni dimostra di essere una grande attrice.

Questo Kdrama, disponibile in Italia su Netflix [VIDEO] e composto da 12 episodi, racconta la storia di una ragazza che sogna di diventare una Idol. Un giorno pero, a causa di un padre violento che le fa del male, è costretta a scappare. Con l'aiuto del suo migliore amico salirà su una nave ma in seguito ad un evento cadrà in mare e finirà su un'isola deserta. Su quest'isola rimarrà sola per 15 anni. Ma ben presto le cose saranno destinate a cambiare.

Park Eun-bin è famosa anche per altri due Kdrama presenti su Netflix che la vedono protagonista: Affetto reale (con il bellissimo Rowoon) e Avvocata Woo (con al suo fianco Kang Tae-ho).